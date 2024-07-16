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Во вторник, 15 июля, правительство утвердило в должности начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Нормунда Межвиетса на третий пятилетний срок.

Ранее министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") сказал агентству LETA, что жизнь в условиях гибридной войны требует профессионального и патриотичного руководства службами, которые обеспечивают безопасность государства.

Межвиетс руководит службой профессионально и уверенно, поэтому было принято решение о его выдвижении для утверждения на очередной срок.

Закон предусматривает, что глава СГБ назначается на пятилетний срок Кабинетом министров по рекомендации министра соответствующей отрасли.

Межвиетс возглавил СГБ (тогда Полицию безопасности) в ноябре 2014 года.

По данным архива агентства LETA, руководители латвийских спецслужб занимают свои посты сравнительно долгое время. Предшественник Межвиетса, Янис Рейникс занимал этот пост с 1999 по 2014 год.

Индулис Крекис, глава Службы военной разведки и безопасности, занимает свой пост с начала 2003 года. В декабре прошлого года правительство приняло решение продлить его пребывание в должности на пять лет.

Янис Кажоциньш возглавлял Бюро по защите Сатверсме с 2003 по 2013 год. Его преемник Янис Майзитис занимал эту должность с 2013 по 2021 год.

Родившийся в 1973 году Майжвиетс в начале 2000-х годов работал в Министерстве обороны, Министерстве образования и науки и Государственной канцелярии.

Он учился в Латвийском университете, где получил степень магистра политологии и магистра истории.

С 2002 года Межвиетс занимается вопросами национальной безопасности, а в 2005 году поступил на службу в СГБ.

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