Во вторник, 16 апреля, Кабинет министров поддержал намерение произвести процедуру отчуждения в пользу государства за 0,65 млн евро двух строений на территории Рижского центра психиатрии и наркологии на улице Твайка 2 в целях развития лечебного учреждения. На заседании правительства выяснилось, что два строения, находящиеся внутри больничного комплекса, были в свое отданы на приватизацию - и теперь государству нужно возвращать имущество обратно.

Архитектурный ансамбль больницы на улице Твайка 2 включен в Регистр памятников культуры, находящихся под защитой государства. Земля находится в управлении Рижского центра психиатрии и наркологии, который является полностью государственным учреждением: держателем частей капитала является Министерство здравоохранения. Задача лечебного учреждения - обеспечивать оплаченные государством медицинские услуги лицам с нарушениями психического здоровья.

На территории больницы находятся два строения, которые в свое время в результате приватизации перешли в собственность SIA "Rīgas psihoneiroloģisko slimnīcu rehabilitācija". Одно строение с адресом ул. Аптиекас 1, корпус 5 предусмотрено для совместного проживания различных социальных групп, еще одно строение по адресу ул. Аптиекас 1, корпус 12 - гараж.

SIA "Rīgas psihoneiroloģisko slimnīcu rehabilitācija" полностью принадлежит Вилхелмине Снарске, сообщает агентство LETA со ссылкой на "firmas.lv". В 2023 году предприятие работало с оборотом в неполные 65 000 евро и понесло убытки в размере 6150 евро.

По мнению Министерства здравоохранения, следует произвести отчуждение двух конкретных строений в пользу государства, поскольку единственный способ для лечебного учреждения получить полный контроль за недвижимостью на территории всего больничного комплекса. Это необходимо, что реализовывать проекты развития, связанные с психическим здоровьем населения. На заседании правительства руководство больницы акцентировало также, что территория комплекса весьма не просто для застройки - холмистая, многие участки находятся под углом, имеющиеся строения исторические и имеют культурную ценность.

В начале июля в Рижском центре психиатрии и наркологии завершилась реконструкции двух старейших корпусов. Один из них для пациентов с двойным диагнозом, второй – наркологический. В палатах будет 18 спальных мест и метадоновый кабинет. Также на территории Рижского центра психиатрии и наркологии возводится новый, современный Амбулаторный центр. Отмечается, что психическое и ментальное здоровье латвийцев ухудшается.

Отчуждение двух строений потребует 659 900 евро, их планируется изыскать в бюджетных программах Минздрава. После отчуждения имущественные права будут закреплены за Минздравом, а права управления будут переданы Рижском центре психиатрии и наркологии.

В ходе заседания между чиновниками-докладчиками, представителями сторон и министрами состоялась бурная дискуссия о том, как получилось, что строения в едином больничном комплексе на каком-то этапе истории перешли в частную собственность, кто в этом виноват и не следует ли обратиться в полицию.

В итоге было решено поддержать идею произвести отчуждение. Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") констатировала, что развивать инфраструктуру лечебных учреждений, специализирующихся на психическом здоровье - жители нуждаются, к сожалению, в соответствующих услугах.

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