Во вторник, 16 июля, после двухчасового обсуждения правительство утвердило новую модель наценок на лекарства, которая должна снизить цены на рецептурные медикаменты, сообщает агентство LETA.

В то же время правительство договорилось, что она может вступить в силу с 1 января следующего года, что дает время на подготовку изменениям. Ранее было предусмотрено, что жители столкнутся с изменениями уже с 1 ноября 2024 года, но после нескольких месяцев возражений со стороны отрасли фармацевтики был достигнут компромисс, и изменения вступят в силу в следующем году.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения, новая модель наценки предусматривает отказ от непрозрачного процентного подхода в механизме наценки для оптовиков и аптек, который может мотивировать аптеки продавать пациентам более дорогие лекарства, а не более дешевые медикаменты с равноценной эффективностью. Вместо этого для оптовиков будет установлена одна фиксированная наценка на упаковку всех компенсируемых лекарств и рецептурных медикаментов, независимо от цены, а для аптек - фиксированную наценку в трех ценовых категориях.

Цена производителя не должна превышать цену в Литве и Эстонии, а цена в системе компенсации должна быть обеспечена и в аптеке для рецептурных некомпенсируемых лекарств. Предусмотрено, что производитель сможет изменять цену только один раз в 12 месяцев.

Для усиления роли фармацевта и компенсации аптекам снижения доходов, будет введена плата за обслуживание рецептов - для жителей она составит 75 центов за рецепт. Как ранее пояснили в Минздраве, плата за рецепт в размере 75 центов не является дополнительным платежем, который приведет к удорожанию лекарств. Кроме того, она не зависит от количества выписанных лекарств в рецепте. Это означает, что пациент платит только за рецепт, а не за каждый медикамент отдельно.

Еще 75 центов за каждый рецепт крупным аптекам и 1,75 евро маленьким аптекам будет покрывать государство. Для аптек в сельской местности, которые также выполняют социальные функции, установлена более высокая плата за обслуживание.

В Минздраве подчеркнули, что несмотря на введение платы за обслуживание рецептов, жители все равно увидят значительное снижение цен на рецептурные лекарства.

Предусмотрены и льготы для определенных категорий - от платы за рецепт будут освобождены дети до 18 лет и малоимущие лица.

Как заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери, в результате введения новой модели цены на лекарства в среднем снизятся на 15-20% и сравняются с уровнем цен в других странах Балтии.

"У отрасли будет простая, прозрачная и устойчивая модель наценки на лекарства, будет усилена роль фармацевтов в здравоохранении и появятся новые услуги", - подчеркнул Абу Мери.

Новая модель наценки начнет действовать с 1 января 2025 года. Как ранее заявлял министр здравоохранения, уже сейчас и после вступления в силу новой модели наценки эксперты будут следить за ситуацией и за фактическим введением изменений.

К 1 февраля 2026 года Кабинет министров получит отчет о проведенном анализе, эффективности и результатах применения новой модели наценки на лекарства.

Дополнительное финансирование, необходимое для внедрения новой модели, в 2024 году составит 1,58 млн евро, а начиная с 2025 года - 9,48 млн евро ежегодно.

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