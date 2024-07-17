Требования чипирования и регистрации, которые раньше были обязательны только для владельцев собак, теперь распространяются и на владельцев кошек и домашних хорьков, сообщает издание Latvijas Avīze.
Во вторник правительство утвердило порядок чипирования и регистрации, в том числе сделало исключения для некоторых групп животных, которые на законных основаниях могут пока обойтись без чипа. В дальнейшем все кошки, которые отчуждаются у владельца или меняют его (проданы, подарены и т.д.), должны быть чипированы и зарегистрированы.
Чипировать нужно и всех кошек старше шести месяцев, которые гуляют за пределами территории владельца, и животных-участников выставок. В то же время правила Кабинета министров содержат ряд исключений, когда микрочипирование кошки или хорька не является обязательным.
Как пояснила руководитель отдела торговли, благополучия животных и кормов Министерства земледелия Агия Мединя, цель чипирования состоит в том, чтобы по мере смены поколений кошек чипировано было как можно больше питомцев.
Например, кошка, которая не выходит из квартиры, может прожить всю жизнь и без чипа, но в будущем, когда владелец захочет завести нового питомца, это, скорее всего, будет уже чипированная и зарегистрированная кошка. Исключение распространяется и на кошек, живущих на фермах в сельской местности, если животное не покидает ее территории.
Что касается уличных кошек, то можно сказать, что у них уже есть свой "чип", так как бездомных животных метят, отрезая кусочек левого уха при стерилизации, поэтому нет необходимости помечать их микрочипом.