Этим летом в Риге будут проведены самые масштабные в истории столицы работы по ремонту улиц, заявил на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

В целом в этом году дорожное покрытие будет заменено на 128 улицах и их участках. Работы будут проводиться на 38 асфальтированных и 90 гравийных улицах.

Общая площадь замены асфальта составит 630 тысяч квадратных метров, а расходы - около 27 млн евро. Также будет отремонтировано 96 тысяч квадратных метров гравийных улиц, что обойдется примерно в 3 млн евро.

Как уже сообщалось, самый масштабный ремонт в Риге этим летом будет проводиться на улице Карля Улманя гатве, где планируется заменить 198 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Кирсис отметил, что на ремонт улиц выделен самый большой в истории города объем средств, а работы превысят объемы ремонта улиц, проведенного за десять лет при мэре Ниле Ушакове ("Согласие").

В первую субботу июня 2025 года в стране пройдут выборы в самоуправления, в том числе - в Рижскую думу.

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