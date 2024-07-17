Для каждого из 33 микрорайонов столицы будет разработан свой план-концепция, пояснили порталу Delfi в Рижской думе. Первый такой план подготовили для Кенгарагса.

Публичное обсуждение плана развития микрорайона состоится 31 июля в 17:00 в Даугавском филиале Рижской центральной библиотеки по адресу Визлас 1, письменные предложения можно присылать до 2 августа по адресу pad@riga.lv, указав в теме письма "Ķengaraga apkaimes centrs".

Центр Кенгарагса включает участок улицы Латгалес от торгового центра Dole до Кенгарагского парка, проходит до променада у Даугавы, а также включает территории, принадлежащие самоуправлению по обе стороны улицы Латгалес. Поскольку площадь велика, план пространственного развития рассматривает ее как несколько зон с отдельными проектами, реализация которых планируется в ближайшие годы.

В разработке идей для этого плана принимали участие и жители — в том числе участвуя в опросе о функциях центра микрорайона. План предусматривает в том числе развитие Кенгарагского парка, создание мест для уличной торговли, улучшение открытых общественных пространств, повышение безопасности для пешеходов и велосипедистов на ул. Латгалес, а также создание мест, где можно было бы размещать художественные объекты и проводить культурные мероприятия.

Рижское самоуправление приглашает жителей на общественные обсуждения концептуального плана развития микрорайона Кенгарагс.

Обсуждения состоятся 31 июля в 17:00 в Даугавском филиале Рижской центральной библиотеки по адресу Визлас 1. Письменные предложения можно подавать до 2 августа, отправив их на электронную почту pad@riga.lv, указав в теме письма "Ķengaraga apkaimes centrs".

Территория центра Кенгарагса включает участок улицы Латгалес от торгового центра Dole до Кенгарагского парка, простирается до набережной Даугавы и включает территории по обе стороны улицы Латгалес. Поскольку территория обширна, видение пространственного развития разделено на несколько зон с отдельными проектами развития, которые планируется последовательно реализовать в ближайшие годы.

Цель концептуального плана Кенгарагса – координация муниципальных инвестиций в общественное пространство центра района с целью создания современной и дружелюбной для людей городскую среды. Места, где безопасно и удобно передвигаться, приятно проводить время и встречаться с соседями, участвовать в общественных мероприятиях и совместно формировать окружающую среду, получать повседневные услуги. А также легко и удобно добираться из центра района в другие части города.

В разработке концептуального плана также участвовали жители – для изучения их впечатлений о территории центра района и желаний по развитию была проведена карта ощущений и голосование за желаемые функции в центре района.

Концептуальный план предусматривает развитие Кенгарагского, создание уличных торговых мест, улучшение общественного пространства и безопасности пешеходов и велосипедистов на улице Латгалес, создание мест для художественных объектов и культурных мероприятий. А также благоустройство набережной, чтобы предоставить возможность встречаться и активно проводить время жителям разных возрастов.

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