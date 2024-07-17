Сейчас на Луцавсале создается первое здание, для которого построено уже пять этажей. Помимо этого комплекса дума передала в безвозмездное пользование Латвийской футбольной федерации землю площадью 10 гектаров под строительство стадиона. Всего планируется застроить треть Луцавсалы, сообщает Lsm.lv.

Разнообразие природы, тишину и спокойствие арендаторы садовых домиков на Луцавсале, которые годами заботились о территории, предоставленной им в пользование, очень ценят. Пару лет назад около двух гектаров садиков уже ликвидировали. В начале этого года Рижская дума решила передать в безвозмездное пользование 10 гектаров земли Луцавсалы Латвийской футбольной федерации, которая планирует построить там стадион. Уже тогда арендаторы садиков возражали против этого и во время громких протестов у здания думы.

Но Луцавсала в последнее время стала весьма желанной для инвесторов. Исполнительный директор Риги Янис Ланге подчеркнул, что увеличение жилого фонда важно для столицы. Одна треть Луцавсалы запланирована на застройку.

"Я думаю, что надо уметь уживаться, и это как раз подтверждает то многообразие, когда в зеленых зонах может существовать современная застройка. Мы видим, что этот жилой фонд нужен в городе", - заявил Ланге.

Представители общества Daugavkrastu dārzi, однако, не помнят, чтобы было какое-то общественное обсуждение. Первое здание жилого комплекса "Луцавсала" планируется завершить весной следующего года, а сейчас неизвестно, когда может начаться строительство футбольного стадиона.

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