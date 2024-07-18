На участке Лиепайского шоссе, где в прошлом месяце произошло несколько трагических аварий, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) обнаружила высокую траву и кусты, которые ухудшают видимость, когда водитель начинает обгон. Об этом рассказал Латвийскому радио директор CSDD Айвар Аксенокс.

Отчет о проверке передан заказчику VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC), пишет портал Lsm.lv.

По словам Аксенокса, подтвердилась первоначальная информация о том, что дорога на этом участке в хорошем состоянии, как и ее оборудование, но в нескольких местах нескошенная трава по обочинам и кустарники уменьшают видимость при совершении водителем обгона. Аксенокс напомнил, что видимость должна быть не менее 300 метров, но заросли могли мешать.

"Возможно, первое впечатление такое, что дорога прямая, но есть небольшие холмики, изгибы", - сказал Аксенокс, добавив, что количество ДТП со смертельным исходом увеличивается именно летом, когда водителям кажется, что дороги хорошие.

Председатель правления CSDD заявил, что на содержание таких дорог необходимы средства, но из-за нехватки финансирования необходимо распределить приоритеты и начать с самых опасных участков.

В CSDD создана группа экспертов, которая выезжает на места серьезных дорожно-транспортных происшествий и анализирует их причины. Сделан вывод, что одной из основных причин аварий является человеческий фактор, например неосторожность водителя, усталость, недостаток опыта.

Также одной из причин аварий является агрессивное вождение.

"К сожалению, мы в Латвии ездим очень быстро, и самое тревожное, что латвийское общество лояльно относится к превышению скорости, - сказал Аксенокс. - Если по отношению к водителям, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, у нас жесткая позиция, то, похоже, со скоростью "мало что можно сделать". С другой стороны, когда кто-то едет с разрешенной скоростью, создается впечатление, что он задерживает движение, после чего начинаются необоснованные обгоны", - сказал Аксенокс.

Как показывают данные радаров, только 29% водителей соблюдают разрешенную скорость, а 15% превышают ее более чем на 13 км/ч в час, сообщил Аксенокс.

При этом он призвал водителей не ездить медленнее разрешенной скорости там, где работают радары средней скорости, так как это вызывает у других желание двигаться более агрессивно и обгонять сразу же, как кончается участок контроля средней скорости.

25 июня на трассе Рига-Лиепая в Салдусском крае произошли два ДТП с погибшими. В обеих авариях погибло четыре человека. 26 июня на той же дороге в Блиденской волости произошло еще одно трагическое ДТП. В результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовым погибли два человека. После этих аварий Latvijas Valsts ceļi заказало внеочередную проверку безопасности на соответствующем участке Лиепайского шоссе.

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