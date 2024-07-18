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С 16 по 18 августа состоится праздник Риги в честь 823-й годовщины основания столицы, в программе которого гастрономический фестиваль, баскетбольный турнир, огненные инсталляции, а центральным событием станут массовые гуляния на набережной 11 ноября, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Гастрономический фестиваль пройдет на двух площадях Старой Риги. На три дня автостоянка на ул. Маза Яуниела, 5 превратится в место дегустации стритфуда, а на Ратушной площади 17 августа в течение всего дня будут проходить различные кулинарные мероприятия и мастер-классы.

В пассаже Ратуши 17 августа будет открыта "Улица ремесленников", а парк Узварас на два вечера преобразится благодаря французской группе артистов Cie Carabosse, которая представит инсталляции из живого огня. Мероприятия пройдут 16 и 17 августа с 22:00.

17-18 августа в рамках праздника состоится традиционный баскетбольный турнир "Матч берегов". Спортивное мероприятие будет сопровождаться обширной развлекательной программой - выступлениями диджеев и музыкантов, конкурсам для зрителей.

17 августа с 14:00 в Старом городе пройдет праздник уличной музыки. В десяти разных местах Вецриги рижан и гостей столицы будут развлекать и профессиональные музыканты, и уличные исполнители.

Кульминацией и самым масштабным событием праздника станет мероприятие "Рига растет" с обширной развлекательной программой и выступлениями известных артистов и музыкантов. Оно пройдет 17 августа на набережной 11 ноября от статуи Большого Кристапа до Каменного моста и завершится лазерным шоу.

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