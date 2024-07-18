Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии свидетельствует о том, что в Европарламенте по-прежнему преобладают проевропейские, центристские силы, и с этим большинством можно работать в следующие пять лет, заявил агентству ЛЕТА Валдис Домбровскис, нынешний исполнительный вице-председатель Еврокомиссии, который вновь будет претендовать на должность еврокомиссара от Латвии.

Он отметил, что фон дер Ляйен переизбрана убедительным большинством голосов, и ее приоритетом на ближайшие годы является укрепление европейской безопасности, в том числе развитие военной промышленности, а также дальнейшая поддержка Украины.

"Несомненно, эти вопросы отвечают интересам Латвии", - подчеркнул Домбровскис, отметив, что укрепление европейской экономики, которое важно для дальнейшего экономического роста и повышения благосостояния европейцев, также находится в центре политических приоритетов председателя Еврокомиссии.

Как сообщалось, в четверг Европейский парламент убедительным большинством голосов переизбрал Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии. За нее проголосовал 401 из 720 евродепутатов, тогда как для избрания фон дер Ляйен требовалось не менее 361 голоса.

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