Министр образования и науки Анда Чакша решила отказаться от идеи реорганизации Агентства латышского языка (АЛЯ). Об этом она сообщила в социальных сетях.

Глава Минобразования приняла такое решение, выслушав мнения общественности о реорганизации агентства. "Латышский язык - фундамент нашего государства, и все наши общие действия должны быть направлены на его укрепление", - написала Чакша.

В начале недели Министерство образования и науки (МОН) передало на повторное утверждение проект распоряжения о реорганизации подведомственных ему учреждений. Хотя в названии документа уже не указывалось на планы реорганизации АЛЯ, из проекта следовало, что ряд его функций будет передан новому агентству.

Теперь Чакша объявила об отказе от этих планов. Согласно сообщению министра в социальных сетях, уточненный проект распоряжения будет доступен на публичном портале правовых актов в пятницу.

Осенью Министерство образования намерено обратиться к экспертам с призывом подать свои предложения и рекомендации по усилению роли и политики государственного языка, учитывая ее раздробленность, острую нехватку учителей латышского языка и другие проблемы, говорится в сообщении МОН.

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