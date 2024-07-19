Дом фламинго в Рижском зоопарке открывается после реконструкции: в новом вольере оборудована удобная смотровая площадка для посетителей, которая позволит наблюдать за жизнью экзотических птиц не через барьер. Об этом сообщила агентству LETA руководитель отдела маркетинга и коммуникаций зоопарка Даце Салная.

Фламинго только начали знакомиться со своим новым жилищем на природе, поэтому неизведанные просторы вызывают у птиц волнение. После того, как фламинго обвыкнутся, приспособятся к новым условиям, посетители также смогут попасть в смотровую зону вольера.

Новый вольер для фламинго покрыт сеткой, чтобы защитить животных от гостей, которые могут передавать некоторые инфекционные заболевания, например, опасный птичий грипп. Сетка также помогает предотвратить угрозы со стороны ворон и лис.

В вольере создан пруд с различным зонированием и разной глубиной. В мелководной части водоема птицы смогут вести обычный для фламинго образ жизни: бродить по глинистому дну и нащупывать клювами водных обитателей. В противоположном конце пруда есть глубоководная часть, где можно поплавать. В части бассейна В части бассейна создано болото, которое будет исполнять функцию очистителя водоема.

Весной этого года в Рижский зоопарк прибыли пять новых розовых фламинго из зоопарка Глубока в Чехии. Окрас молодых птиц более серый, чем у остальных обитателей вольера – тело годовалых фламинго покрыто розоватыми перьями, а вот крылья серые.

Осенью ожидается увеличение группы птиц – в Ригу из Чехии планируют привезти еще девять розовых фламинго.

До сих пор в Рижском зоопарке обитали пять фламинго - один красный фламинго и четыре розовых фламинго, достигшие солидного возраста - 42 и 36 лет соответственно.

В природе возраст фламинго редко превышает 25-30 лет, но в неволе некоторые птицы могут дожить до 60 и даже более лет. 42-летний самец красного фламинго, проживающий сейчас в Риге, входит в число 20 старейших представителей своего вида, живущих в неволе.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !