Температура воды почти во всех местах для купания в Риге достигла +20 градусов, свидетельствуют данные муниципальной полиции, которая обеспечивает работу спасательных станций на столичных пляжах.

Температура воды в Вецаки составляет +18 градусов, в Даугаве у Румбулы - +19 градусов.

В других местах купания температура вода прогрелась от +20 градусов в Вакарбулли и на Луцавсале и +21 градуса в Кишэзерсе и на Кипсале до +24 градусов в озере Бабелитис.

Всего в Риге восемь официальных мест для купания - Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, Бабелитис, Кипсала, Луцавсала и Луцавсалский залив.

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