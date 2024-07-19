Температура воды почти во всех местах для купания в Риге достигла +20 градусов, свидетельствуют данные муниципальной полиции, которая обеспечивает работу спасательных станций на столичных пляжах.
Температура воды в Вецаки составляет +18 градусов, в Даугаве у Румбулы - +19 градусов.
В других местах купания температура вода прогрелась от +20 градусов в Вакарбулли и на Луцавсале и +21 градуса в Кишэзерсе и на Кипсале до +24 градусов в озере Бабелитис.
Всего в Риге восемь официальных мест для купания - Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, Бабелитис, Кипсала, Луцавсала и Луцавсалский залив.
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