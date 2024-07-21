Массовый сбор картофеля начнется в сентябре, заявила агентству LETA председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков картофеля Айга Краукле.

Она отметила, что уборка раннего картофеля уже началась, и ассортимент сортов достаточен, чтобы продолжать эту работу до массового сбора картофеля.

Краукле также подчеркнула, что теплая и влажная погода в этом году в некоторых местах ускорила созревание урожая картофеля, однако пока нельзя точно предсказать, начнется ли уборка раньше.

На вопрос, возможно ли прогнозировать потенциальные урожаи, Краукле ответила, что на данный момент можно лишь наблюдать, сколько клубней образовалось, но их размер определит август. Количество клубней хорошее, поэтому потенциально урожай может быть хорошим.

Она также указала, что продолжительность вегетационного периода картофеля зависит от различных факторов, включая заморозки, болезни и достаточность питательных веществ. Поэтому невозможно прогнозировать, когда завершится вегетация картофеля.

Председатель правления ассоциации также сообщила, что в настоящее время в значительной части территории страны благоприятные условия для распространения фитофтороза. Поэтому агрономы должны защищать посадки картофеля с помощью фунгицидов. "Фитофтороз как пожар, который невозможно потушить, поэтому необходимо проводить профилактические обработки", подчеркнула Краукле.

Она также отметила, что колорадский жук успешно контролируется с помощью инсектицида, поэтому в настоящее время у картофелеводов нет особых проблем. Краукле подчеркнула, что агрономам нужно тщательно следить за своими полями, и тогда урожай будет хорошим.

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