На основании выявленных нарушений министр образования и науки Латвии Анда Чакша ("Новое Единство") издала распоряжение о проведении внеочередной аккредитации частного вуза "Балтийская международная академия" (BSA), сообщает агентство LETA.

В настоящее время в BSA не аккредитованы семь из 11 учебных направлений, что составляет более половины реализуемых программ. Вуз не имеет права выдавать государственные дипломы о высшем образовании студентам этих направлений. Кроме того, было выявлено, что не полностью соблюдаются требования Закона "О высших школах" в отношении деятельности студенческого самоуправления и обеспечения представительства студентов в руководящих учреждениях академии, что также ведет к оценке деятельности Сената BSA.

В ходе проверки, проведенной Государственной службой качества образования, было установлено, что академия не соблюдала предусмотренные Законом "О высших школах" права студентов на получение информации по всем вопросам, прямо связанным с их учебой и возможной карьерой. Если вуз не обеспечивает качество и информационную базу обучения, указанные при аккредитации, министр образования и науки имеет право издать распоряжение о проведении внеочередной аккредитации вуза согласно Закону "О вузах". Расходы на внеочередную аккредитацию покроет Министерство образования и науки.

Процесс аккредитации учебных программ состоит из двух этапов - оценки и принятия решения. Срок аккредитации одного из учебных направлений BSA истекает в конце этого года, но Агентство качества высшего образования не получило заявку на его аккредитацию, указало Министерство образования и науки. В связи с закрытием программ BSA сообщила о неподаче на аккредитацию трех направлений - "Перевод", "Информационные и коммуникационные науки" и "Информационные технологии".

Чтобы получить государственный диплом, студенты BSA могут продолжить и завершить обучение по другой аккредитованной программе BSA, либо окончить другой вуз, в том числе тот, с которым BSA заключила соглашения о сотрудничестве, чтобы студенты могли завершить обучение в случае прекращения реализации направления.

Студенты также могут взять академический отпуск. Согласно информации, предоставленной BSA, несколько студентов неаккредитованных направлений выбрали академический отпуск в ожидании результатов аккредитации.

Проверка организации работы и качества ресурсов высшего учебного заведения будет проведена до 1 февраля 2025 года, сообщило IZM.

В ходе аккредитации вуза проводится проверка организации работы и качества ресурсов учреждения, по результатам которой ему присваивается или не присваивается статус государственного вуза. Государственные дипломы могут быть выданы только в том случае, если аккредитованы как само учреждение, так и соответствующее учебное направление и учебная программа. В настоящее время институциональная аккредитация является разовым процессом, то есть присваивается без срока действия. BSA получила аккредитацию как вуз в 1999 году.

В прошедшем академическом году в BSA обучалось 1252 студента.

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