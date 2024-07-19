Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) приостановила распространение соленого филе атлантической сельди в масле литовского происхождения, поскольку в продукте были обнаружены бактерии Listeria monocytogenes.

Во время лабораторного контроля PVD обнаружила бактерии в трех из пяти единиц продукта.

Приостановлена продажа соленого филе атлантической сельди в масле в упаковках по 220 граммов с номером партии "181" и рекомендованным сроком годности 19 августа 2024 года.

PVD разместила информационное сообщение о выявленных нарушениях в системе экстренного оповещения Европейской комиссии (ЕК).

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !