В целом ряде Рижских муниципальных школ по-прежнему есть свободные места и продолжается комплектация 10-х классов, свидетельствует обобщенная информация Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Информация о свободных местах в следующем учебном году в 10-х классах обновляется каждую пятницу на странице "iksd.riga.lv".

На данный момент в государственные гимназии и средние школы приняты в общей сложности 4052 ученика. В большинстве муниципальных школ Риги комплектация 10-х классов завершилась, изменения происходят только в тех случаях, если принятый ученик решает перейти в иное учебное заведение.

В девяти школах комплектация из списков претендентов еще продолжается. Это Пушкинский лицей, Рижские 10-я, 21-я, 41-я, 92-я, 93-я средние школы, Рижская Имантская средняя школа, Рижская средняя школа Наталии Драудзини, Рижская средняя школа Оствальда и Рижская Еврейская средняя школа Дубнова.

В свою очередь, в Рижских 31-й, 33-й, 71-й, 9-й, 95-й и 96-й средних школах, Рижской Литовской средней школе, Рижской средней школе Райниса, Рижской средней школе Рейнхолда Шмелинга, Рижской Зиепниеккалнской средней школе, Рижской 66-й средней школе и Рижской Страздмуйжской средней школе еще есть свободные места.

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