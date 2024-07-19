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Введение новой модели оплаты труда учителей "Программа в школе" в общем основном и среднем образовании может обойтись государству в следующем году в дополнительные 37 миллионов евро, свидетельствуют расчеты Министерства образования и науки (МОН).

В этом году государство выплатит самоуправлениям 437,62 млн евро в виде целевых дотаций на оплату труда учителей.

Ожидается, что основную часть средств получит Рига - 136,04 миллиона евро. Муниципалитет может получить на 10,646 млн евро больше, чем в 2024 году.

Даугавпилс в следующем году получит 19,06 миллиона евро, Огрский край - 18,39 миллиона евро, Лиепая - 16,78 миллиона евро, Елгава - 15,89 миллиона евро и Валмиера - 15,205 миллиона евро.

Тукумское самоуправление получит 13,557 миллиона евро на зарплату учителям, а Цесисское - 12,65 миллиона евро. Баусское самоуправление получит 11,94 миллиона евро, а Екабпилсское и Марупское самоуправления - около 11 миллионов евро.

Остальные самоуправления, как ожидается, получат менее 10 миллионов евро. Меньше всего - 687 084 евро - может получить Вараклянский край.

Как сообщалось ранее, первоначально МОН предложило различные сценарии внедрения новой модели. Например, самоуправления будут внедрять новую модель в разное время в зависимости от их готовности, или же внедрение будет отложено на один год.

Министр образования и науки Анда Чакша надеется, что в ходе переговоров по бюджету на следующий год удастся добиться выделения средств на новую модель финансирования, поскольку дополнительные средства потребуются только на четыре месяца - модель планируется ввести с сентября 2025 года, а не с начала этого года.

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