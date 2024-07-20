Сегодня Латвию с рабочим визитом посетит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

В ходе визита он встретится с министром иностранных дел Байбой Браже, министром обороны Андрисом Спрудсом и посетит военную базу в Адажи.

Официальные лица обсудят текущие вопросы внешней политики и политики безопасности ЕС, глобальные геополитические вызовы, в том числе ситуацию с региональной безопасностью, а также влияние войны России против Украины на европейскую безопасность.

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