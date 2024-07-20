Первый день фестиваля Positivus прошел без серьезных происшествий, однако медицинская помощь потребовалась девяти посетителям, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Хотя за пределами территории проведения фестиваля были выявлены отдельные нарушения, Госполиция отмечает, что в целом посетители вели себя ответственно.
Полиция следит за общественным порядком и безопасностью за пределами фестивальной площадки, а на территории фестиваля за порядок отвечает охрана.
В Службе скорой неотложной помощи также сообщили, что первый день фестиваля прошел относительно спокойно - медицинская помощь потребовалась девяти посетителям.
Фестиваль популярной музыки Positivus проходит на Луцавсале в Риге.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь