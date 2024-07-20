Первый день фестиваля Positivus прошел без серьезных происшествий, однако медицинская помощь потребовалась девяти посетителям, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Хотя за пределами территории проведения фестиваля были выявлены отдельные нарушения, Госполиция отмечает, что в целом посетители вели себя ответственно.

Полиция следит за общественным порядком и безопасностью за пределами фестивальной площадки, а на территории фестиваля за порядок отвечает охрана.

В Службе скорой неотложной помощи также сообщили, что первый день фестиваля прошел относительно спокойно - медицинская помощь потребовалась девяти посетителям.

Фестиваль популярной музыки Positivus проходит на Луцавсале в Риге.

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