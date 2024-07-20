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Поддержка Украине будет необходима еще долгое время, отметили в субботу во время встречи в Риге министр иностранных дел Латвии Байба Браже и верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Министр подчеркнула, что ЕС должен быть единым и последовательным в своей позиции по Украине и продолжать оказывать ей военную, финансовую и политическую поддержку для противостояния агрессии.

Браже также отметила необходимость укрепления сотрудничества между ЕС и НАТО для реагирования на глобальные геополитические вызовы, в том числе в Украине.

"Проблемой международного сообщества является Россия, которая ведет политику войны. Мы должны вместе делать все возможное, в том числе расширять санкции против России и Беларуси и эффективно реализовывать уже веденные санкции, чтобы не дать России восстановить свой военный потенциал и возможности, поскольку это будет угрозой для ЕС и НАТО", - сказала глава МИД.

Во время встречи Браже проинформировала Борреля о своем визите на восточную границу Латвии, ЕС и НАТО, в ходе которого посетила таможенно-пограничные пункты на границе с Россией (Терехово) и Беларусью (Патерниеки). Министр подчеркнула, что латвийские службы интенсивно работают, чтобы эффективно применять санкции и предотвращать возможности их обхода путем проведения тщательного контроля на внешних границах ЕС и НАТО.

"Безопасность восточной границы ЕС имеет решающее значение - это первая линия безопасности, которую охраняют ответственные службы Латвии. В настоящее время работа проводится в условиях повышенной интенсивности, и для этого необходимы и финансовые, и человеческие ресурсы. Кроме того, 80% грузов, пересекающих границы с Россией и Беларусью, идут не из Латвии, а из других стран ЕС. В настоящее время на плечи Латвии возложен контроль соблюдения санкций, но это бремя должно быть разделено между всеми странами ЕС", - сказала Браже.

Министр и верховный представитель ЕС согласились с необходимостью обеспечить более строгий контроль товаров в странах происхождения и декларирования.

Борель призвал Браже информировать об итогах визита на границу коллег из стран ЕС на предстоящем в понедельник, 22 июля, заседании совета ЕС по иностранным делам.

В рамках визита Боррель также встретился с министром обороны Андрисом Спрудсом и посетил Адажскую военную базу, где встретился с руководством многонациональной боевой группы НАТО в Латвии и военнослужащими испанского контингента.

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