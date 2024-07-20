Министерство здравоохранения может рассмотреть изменения наценок и на безрецептурные лекарства, но не в ближайшее время, сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью телеканалу TV3.

Во вторник правительство утвердило новую модель наценки на рецептурные лекарства, которая призвана снизить цены на них. Новая модель начнет действовать с 1 января 2025 года, и Минздрав обещает, что цены на лекарства в аптеках снизятся в среднем на 15-20%.

Министр отметил, что на безрецептурные лекарства реформа не распространяется. Изменения в этой области могут быть рассмотрены, но не в ближайшее время.

Абу Мери считает, что главная проблема связана с более дорогими лекарствами, в то время как цены на более дешевые медикаменты уже конкурентоспособны с ценами в соседних странах.

Комментируя изменения, министр отверг опасения фармацевтической отрасли о том, что реформа приведет к снижению доступности лекарств, особенно в регионах. Недовольство фармацевтической отрасли он объяснил страхом перемен.

В то же время Абу Мери пообещал, что Минздрав вместе с фармацевтами будет следить за ситуацией в небольших аптеках и подумает о мерах поддержки для них, если будут выявлены проблемы.

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