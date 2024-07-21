Foto: Ūdenstūrisma un sporta bāze Jelgava

В Елгаве сдана в эксплуатацию самая современная в Латвии база водного туризма и спорта, строительство которой началось в Пилссале в прошлом году. C сентября на новой базе можно будет тренироваться и проводить соревнования, сообщает сайт jelgava.lv.

На первом этаже спортивной базы для нужд спортивной школы и для туризма здесь можно будет разместить около ста лодок. В здании есть конференц-зал, тренажерный зал и административные помещения.

Здание спроектировано с учетом близости Лиелупе: на втором этаже - терраса, с которой можно наблюдать за природным заповедником, рекой и соревнованиями на ней. При строительстве здания в основном использовалось дерево – как природный материал, органично дополняющий инфраструктуру Пилссалы.

Строительство здания является частью масштабного проекта по благоустройству прилегающей территории улицы Пилссалас. Помимо здания построен мост через канал и реконструирована улица Пилссалас - от моста через Лиелупе до ул.Пилссалас 5. Также укрепляется набережная Лиелупе длиной 67 метров.

На этой территории создана зона для занятий физкультурой, построена автостоянка и создана инфраструктура для туристов и диких лошадей в нейтральной зоне заповедника. После реализации проекта маршрут доступа к смотровой башне и диким лошадям в Пилссале был изменен.

Работы проводились путем реализации двух проектов – софинансируемого ЕФРР проекта "Реорганизация деградированной территории улицы Пилссалас" и государственного инвестиционного проекта "Развитие инфраструктуры Елгавской детско-юношеской спортивной школы".

Общая стоимость обоих проектов составляет 14 411 379 евро. Работы выполнила ассоциация поставщиков "ABBA", в которую входят SIA Abora, SIA Argus и SIA Baltijas Būve.

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