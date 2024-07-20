Более 175 000 евро - таковы общие расходы государственных учреждений на фестиваль дискуссий "Lampa" в Цесисе за возможность проведения дискуссий и других мероприятий. Хотя в фестивале в качестве организаторов дискуссий и партнеров по сотрудничеству были задействованы все министерства, а также ряд государственных учреждений, наибольшую часть суммы потратили четыре учреждения. Оправданы ли такие затраты? Таким вопросом задается издание Latvijas Avīze.

Наибольшую сумму на фестивале потратило Государственное агентство занятости (ГАЗ) при Министерстве благосостояния, которое организовало госзакупки для обеспечения участия в фестивале. Это обошлось ГАЗ 41 000 евро.

В ГАЗ, правда, отмечают, что не все изначально запланированные закупки состоялись, поэтому фактические расходы оказались ниже. В сумму входит техническое и материальное обеспечение, подготовка информационных материалов и видеороликов, обеспечение записей и прямых трансляций дискуссий, привлечение модераторов и участников дискуссий, а также реализация коммуникационных мероприятий.

По сути, всю работу вместо ГАЗ выполнила пиар-компания PR Kvadrāts. Интересно, что половина компании принадлежит Ольге Казаке, которая также входит в правление фонда "DOTS, который является организатором Lampа. Финансирование участия в фестивале было предоставлено из фондов ЕС в рамках проекта "Укрепление потенциала Государственного агентства занятости".

ГАЗ в этом году участвовало в фестивале впервые. Цель - дать возможность выступить на темы, которые актуальны и стоят на повестке дня агентства. Само Министерство благосостояния в этом году тоже не скромничало. Всего за участие в фестивале министерство заплатило чуть больше 39 тысяч евро, также взвалив организацию на чужие плечи.

Министерство благосостояния заключило договор с ООО "BIZNESAM.LV", задачей которого было, по сути, обеспечить все то, что "PR Kvadrats" делал по заказу ГАЗ. Даже чуть больше, чем Минблаг, на участие в Lampа выделило Минсообщения.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!