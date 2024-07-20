31 июля в конференц-зале AC Hotel by Marriott Riga пройдет конференция "Bailes nost!" ("Страхи – прочь!"), с целью проинформировать молодежь о самых современных и эффективных видах лечения онкологических заболеваний и последующей реабилитации, способах психологической поддержки онкобольных и их родственников, тем самым способствовать снижению уровня стресса, тревоги и страха перед онкологическими заболеваниями у молодежной аудитории. Мероприятие организует благотворительная организация ParDzīvot и ее молодежное подразделение Jauniem ParDzīvot.

"Мы хотим, чтобы "невидимые" молодые герои, которые борются с раком вместе со своими родными и близкими, были замечены, услышаны и могли получить поддержку. И они, и все, кого интересует тема онкозаболеваний, смогут получить доступ к всесторонней и ценной информации от экспертов, профессионалов и тех, кто оказался на их месте, - членов семьи людей с онкозаболеваниями",- говорят организаторы мероприятия.

В программе конференции: выступления психологов, онкологов, онлайн-выступления представителей международных организаций (ENYGO) об опыте поддержки молодежи в сфере онкологии, выступления пациентов, перенесших онкологические заболевания, выступления участников и представителей организации "Par Dzīvot", выступления члена Фонда физической активности (Fizisko aktivitāšu fonds), специалиста по лечебному массажу, физиотерапии и реабилитации, а также представителя Министерства здравоохранения и др.

Все выступления будут сопровождаться ответами на вопросы из зала, итогом конференции станет подписанное всеми ее участниками коммюнике, которое будет передано представителям организаций, ответственных за приятие решений в сфере здравоохранения.

По словам организаторов конференции, уровень информированность общества как о возможностях и методах лечения онкозаболеваний, так и о способах психологической поддержки онкобольных, в Латвии является крайне низким.

"Диагноз "рак" часто воспринимается как приговор, хотя многие его формы давно и успешно поддаются лечению. Из-за недостаточной информированности общества об онкозаболеваниях и их стигматизации пациент, столкнувшись с раком, испытывает эмоциональный шок, страх и тревогу, которые мешают успешному лечению. Родные и близкие заболевшего человека, всем сердцем стараясь ему помочь, часто не знают, как именно это сделать, а также параллельно вынуждены бороться с собственным стрессом, вызванным тревогой и страхом за жизнь и здоровье онкопациента" - говорит Оксана Канивец, член правления общества Par Dzīvot.

Организация ParDzīvot/ПроЖить была создана в 2021 году на базе группы взаимопомощи онкологических пациентов, в которой ее участники, находящиеся на разных стадиях лечения и ремиссии делились на встречах своим опытом и переживаниями, связанными с онкологическим заболеванием. Общество занимается благотворительной и образовательной деятельностью для помощи людям, столкнувшимся с онкологическим заболеванием.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 13 до 30 лет со всей Латвии, чьи родные и близкие болеют или переболели раком, а также все, интересующиеся этой темой - студенты, изучающие медицину, психологию, журналистику и т.д.

Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация по email: pardzivot.onko@gmail.com.

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