Фракция оппозиционной партии "Стабилильность" в Сейме предлагает согласовать налоговые льготы с международными обязательствами Латвии и правом Европейского Союза, которое не позволяет самоуправлениям группировать плательщиков налога на недвижимость (NĪN) по их гражданству или статусу негражданина Латвии.

Партия подала законопроект после вынесения Конституционным судом вердикта, в котором были признаны недействительными нормы обязующих правил Юрмальской городской думы, гласящие, что граждане определенных стран не могут получать льготы по уплате налога на недвижимость в Юрмале.

Конституционный суд признал, что конкретная норма была принята с нарушением полномочий, содержащихся в законе "О налоге на недвижимость", поскольку определяет категорию плательщиков NĪN, которая не соответствует критериям объективной группирования, установленного законом. Таким образом, норма была принята ненадлежащим образом и нарушает принцип запрета дискриминации, содержащийся в 91-й статье Сатверсме.

Конституционный суд подчеркнул, что у самоуправлений есть право устанавливать льготы для плательщиков NĪN, если они группируются по объективным критериям. Однако такие критерии должны определяться с учетом системы налогового права, международных обязательств Латвии и права ЕС, которые не позволяют самоуправлениям группировать плательщиков NĪN по их гражданству или статусу негражданина Латвии.

Суд признал, что гражданство следует считать одним из критериев, на основе которого дискриминация запрещена.

Суд установил, что в первую очередь законодатель сам определил категории плательщиков NĪN, к которым, согласно закону, применяются льготы, и выбрал финансовое, семейное или социальное положение лица в качестве основы для группировки этих плательщиков налога.

Тем не менее, самоуправления также имеют право устанавливать льготы для плательщиков NĪN, если они группируются по объективным критериям. Кроме того, такое определение группы должно быть

эффективным и обоснованным, основанным на социальных критериях или служить цели поддержки бизнеса, развития и упорядочивания территории.

При предоставлении льгот отдельным категориям плательщиков NĪN необходимо учитывать принцип запрета дискриминации, содержащийся в налоговых конвенциях, действующих для Латвии. Также должны соблюдаться нормы права ЕС о равном отношении к гражданам третьих стран, отметил Конституционный суд.

Суд пришел к выводу, что только государство имеет полномочия определять свою налоговую внешнюю политику в отношении других стран. Эта политика также включает предотвращение дискриминации в налогообложении резидентов и нерезидентов. Компетенция самоуправлений группировать налогоплательщиков по их гражданству противоречит указанной государственной компетенции.

Для защиты основных прав всех лиц, к которым применяется оспариваемая норма и которые начали и продолжают защиту своих основных прав с помощью общих средств правовой защиты на день вступления решения в силу, Конституционный суд признал оспариваемую норму недействительной с момента нарушения основных прав этих лиц.

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