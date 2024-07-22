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В Детской клинической университетской больнице ежегодно госпитализируются около 3000 девочек в возрасте от 11 до 18 лет. Заботясь об их благополучии и здоровье, в больнице начат проект по обеспечению девочек и женщин бесплатными гигиеническими средствами, чтобы устранить неудобства и риски для здоровья, которые могут возникнуть при отсутствии таких средств, сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникаций медицинского учреждения Даце Шевченко.

Гигиенические средства будут находиться в специальных коробках в уборных нескольких отделений. В будущем такие коробки будут размещены по всей больнице, чтобы обеспечить доступность гигиенических средств для всех девочек и женщин.

В латвийском обществе все еще ощущается неудобство при обсуждении этих вопросов, поэтому важно, чтобы гигиенические продукты были доступны свободно, без необходимости посвящать в этот вопрос других людей, отметила Даце Шевченко.

Также с молодежью недостаточно говорят о репродуктивном здоровье, что создает не только незнание и неясность, но и непонимание важных тем, таких как менструации и связанные с ними гигиенические продукты. Важно содействовать созданию открытой и поддерживающей среды, в которой девочки и молодые женщины могут чувствовать себя в безопасности.

В больницу поступают юные девушки со всей Латвии, и их социальные статусы могут сильно различаться, рассказала гинеколог детской больницы Ласма Лидака. В подростковом возрасте цикл часто нерегулярен, и месячные могут начаться в любое время. Находясь в больнице, девочки не могут в любое время пойти за гигиеническими средствами домой или купить их.

Она также отметила, что не всегда девочки чувствуют себя комфортно, прося помощи у персонала. Поэтому испытывают неудобства. Гинеколог подчеркнула, что очень важно не только нормализовать менструации как часть жизни женщины, которой не стоит стыдиться, но и предоставить возможность дискретно получить необходимые гигиенические средства, если в них возникнет потребность.

"Надеемся, что в недалеком будущем такие коробки будут не только во всех уборных ДКУБ, но и во всех учебных заведениях и других местах", — сказала она.

Проект реализуется при поддержке фонда TZMO Fonds Kopā mainām pasauli и бренда женских гигиенических средств Bella.

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