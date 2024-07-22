"Несмотря на то, что Законом об электронной связи предусмотрено, что коммерсант электронной связи может внести односторонние изменения в договор об услугах электронной связи, одновременно коммерсант обязан информировать конечного пользователя об изменениях договора и праве на прекращение договора без неустойки по меньшей мере за месяц до вступления в силу этих изменений. Такой срок установлен для обеспечения соблюдения права конечного пользователя на прекращение договора до вступления в силу запланированных поправок, в том числе, завышенной цены за услугу или изменения ее объема. Tet сообщила конечным пользователям о планируемых изменениях договора в среднем за 27-30 дней до вступления их в силу, и одновременно получала материальную выгоду от скорейшего вступления договора в силу. Кроме того, поскольку Tet обязалась решать претензии каждого конечного пользователя в индивидуальном порядке, а не, например, с помощью выбора автоматических решений, последствия нарушения в целом не были устранены и после обращения SPRK к коммерсанту. Соответственно, совет SPRK постановил применить к Tet штраф в размере 10 025 евро", - пояснил директор Департамента электронной связи и почты SPRK Иварс Тауниньш.