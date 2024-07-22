Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) назначила компании Tet штраф в размере 10 025 евро за нарушение прав конечных пользователей, сообщает SPRK. В период с 27 февраля 2024 года по 24 мая 2024 года Tet отправила 108 445 конечным пользователям уведомления о планируемых изменениях договора, которые должны были вступить в силу менее, чем за месяц.
"Несмотря на то, что Законом об электронной связи предусмотрено, что коммерсант электронной связи может внести односторонние изменения в договор об услугах электронной связи, одновременно коммерсант обязан информировать конечного пользователя об изменениях договора и праве на прекращение договора без неустойки по меньшей мере за месяц до вступления в силу этих изменений. Такой срок установлен для обеспечения соблюдения права конечного пользователя на прекращение договора до вступления в силу запланированных поправок, в том числе, завышенной цены за услугу или изменения ее объема. Tet сообщила конечным пользователям о планируемых изменениях договора в среднем за 27-30 дней до вступления их в силу, и одновременно получала материальную выгоду от скорейшего вступления договора в силу. Кроме того, поскольку Tet обязалась решать претензии каждого конечного пользователя в индивидуальном порядке, а не, например, с помощью выбора автоматических решений, последствия нарушения в целом не были устранены и после обращения SPRK к коммерсанту. Соответственно, совет SPRK постановил применить к Tet штраф в размере 10 025 евро", - пояснил директор Департамента электронной связи и почты SPRK Иварс Тауниньш.
Согласно закону "О регуляторах общественных услуг", SPRK следит за тем, чтобы при оказании общественных услуг в регулируемых отраслях соблюдался этот закон, а также специальные нормативные акты регулируемых отраслей. Защита прав конечных пользователей предусматривается также "Законом об электронной связи", в котором сказано — коммерсант электронной связи при одностороннем изменении условий договора должен информировать потребителя по меньшей мере за месяц до вступления изменений в силу, а также предлагать прекратить договор без неустойки.
Коммерсант имеет право обжаловать решение совета SPRK в течение 10 рабочих дней со дня его объявления. Если решение не будет обжаловано, уплаченный штраф поступит в госбюджет.