После почти годового ожидания специальной программы помощи для детей с аутизмом в Детской клинической больнице (BKUS) в Риге, родители маленького мальчика узнали, что их сын больше не может ее получить. Причина — пока ребенок находился в листе ожидания, ему исполнилось четыре года. А ранняя интервенция, как называют эту программу специалисты, лучше всего работает до четырех лет.

Сложившуюся ситуацию в больнице называют недоразумением, сообщает Латвийское телевидение в передаче "Панорама", цитирует Rus.Lsm.

Сын Линды Штелцы не говорит и не может сам о себе позаботиться. Родителям трудно понять его желания и потребности. Поэтому для детей с аутизмом так важна ранняя интервенция — команда специалистов разрабатывает для каждого ребенка индивидуальную программу и помогает освоить основные навыки.

Очередь на программу длинная, Линде обещали, что ее сын попадет в июне. Но когда она позвонила в больницу, ей сказали, что программа мальчику больше не полагается, поскольку ему исполнилось четыре года.

В больнице подчеркивают, что программа ранней интервенции должна осуществляться до того, как ребенку исполнится четыре года. Это подтверждает и практика, и исследования. Поэтому был изменен порядок — теперь существует одна очередь для детей до четырех лет, другая — для детей в возрасте от четырех до семи лет. Однако, изменение не распространяется на детей, которые ранее уже стояли в очереди.

"Этот специалист не видел, сколько лет ребенку, поэтому произошло недопонимание", — сказала представитель BKUS Лиене Дашкевича.

В больнице признают, что лист ожидания большой. В BKUS 370 детей с аутизмом или расстройствами аутистического спектра ждут своей очереди на участие в программе ранней интервенции.

Однако, услуга предоставляется и в других учреждениях Латвии, где не нужно так долго ждать.

По словам мамы мальчика, включение ребенка в программу важно еще и потому, что в будущем он сможет получить бесплатно хотя бы еще одну терапию.

В противном случае родители вынуждены просить о пожертвованиях или оплачивать услуги самостоятельно. Это практически невыполнимо в семье, где мама или папа не работают, поскольку находятся рядом с больным ребенком.

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