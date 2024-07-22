Министерство образования и науки (МОН) предлагает снизить требования по минимальному количеству учащихся на этапе средней школы для школ в приграничных регионах и школ в пределах досягаемости, свидетельствует последняя редакция модели финансирования "Программа в школе", имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА.

При формировании сети школ в самоуправлениях количество учащихся по-прежнему будет основным критерием, однако МОН планирует сделать некоторые исключения. Первоначально планировалось, что в приграничных регионах количество учащихся школ до 9-го класса смогут устанавливать сами самоуправления, а в группе 10-12-х классов должно быть не менее 60 учеников. Новое предложение министерства предусматривает, что в средней школе должно быть не менее 45 учащихся, или 15 учеников в классе.

В свою очередь в школах в пределах досягаемости в 10-12-х классах должны быть не менее 30 учащихся, или 10 учеников в классе. Статус таких школ получат школы, которые не соответствуют установленным критериям, но необходимы для того, чтобы учащимся не приходилось ездить слишком далеко. Такие школы МОН определит совместно с самоуправлениями.

Если школа не выполняет количественные критерии с учетом допустимого отклонения и не подпадает под исключения, то на этапе 1-9-х классов бюджетное финансирование для нее будет рассчитываться пропорционально фактическому и оптимальному количеству учащихся. При этом в таких школах в 1-9-х классах должно быть не менее пяти человек в классе. Недостающее финансирование должны будут найти в своем бюджете соответствующие самоуправления. Частные учебные заведения также должны будут обеспечить не менее пяти учеников в классе, чтобы получить государственное финансирование.

Среди средних школ госфинансирование будет выделяться только тем учебным заведениям, которые соответствуют критериям оптимальной численности учащихся в 10-12-х классах с допустимой 10-процентной погрешностью. Количество учащихся в школе, учрежденной самоуправлением, в 10-12-х классах должно составлять не менее 10 человек в классе.

МОН также внесло изменения в предложенную модель оплаты труда учителей. Так, например, изменен расчет ставок учителей по всем программам - увеличено количество учебных часов для разделения на группы средних и больших классов и количество дополнительных оплачиваемых часов за другие обязанности, а для вспомогательного персонала уменьшено количество детей на одну ставку для некоторых должностей.

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