Министерство обороны Латвии передаст Украине очередную партию беспилотных аппаратов - более 500 дронов латвийского производства, сообщил министр обороны Андрис Спрудс в твиттере.

В начале июля министерство объявило, что Украине будет поставлено более 2500 боевых дронов различных типов на сумму 4 млн евро.

Дроны произведены семью латвийскими компаниями.

Для развития коалиции дронов Минобороны в этом году выделило 20 млн евро, из них более 10 млн евро предназначены для закупки дронов у латвийских производителей.

В апреле и мае Латвия уже отправила в Украину 135 боевых дронов и электронных боевых устройств на сумму около 1 млн евро. До конца года Министерство обороны продолжит закупать боевые дроны латвийского производства, в первую очередь FPV-дроны.

Наряду с Латвией в коалицию дронов входят Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Новая Зеландия, Литва, Нидерланды, Польша, США, Украина, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

Вместе страны коалиции к настоящему времени выделили на поставки беспилотников в Украину более полумиллиарда евро, а также работают над созданием общего фонда, который позволит быстрее и эффективнее использовать финансирование для производства дронов.

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