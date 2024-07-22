Латвия вошла в число 12 стран Европейского союза (ЕС), у которых в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос государственный долг в соотношении к валовому внутреннему продукту, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat.

Рост госдолга Латвии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,8 процентного пункта.

В Эстонии госдолг вырос на 6,3 процентных пункта, в Финляндии - на 4,2, в Польше - на 3,3, в Словакии - на 2,7, в Румынии - на 2,2, в Литве - на 2,1, в Бельгии - на 2 процентных пункта. Ниже, чем в Латвии, прирост был в Венгрии, Болгарии и Чехии (на 0,5 процентного пункта) и Дании (на 0,3 процентного пункта).

Госдолг Ирландии за этот период не изменился.

Уменьшился госдолг в первом квартале в 14 странах ЕС. Наибольшее падение было зафиксировано в Португалии (-12 процентных пунктов). Госдолг Греции уменьшился на 9,6 процентных пункта, Кипра - на 6,8, Хорватии - на 5,3, Нидерландов - на 2,8, Испании и Германии - на 2,2 процентных пункта.

В среднем по ЕС госдолг снизился на 1 процентный пункт, а в среднем по еврозоне - на 1,4 процентного пункта.

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