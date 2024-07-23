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Бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле возглавила Отдел безопасности лекарств в Государственном агентстве лекарств, сообщает LETA.

Информация на домашней странице агентства в интернете свидетельствует о том, что в отделе кроме самой Винькеле работают еще шесть человек.

Илзе Винькеле долгие годы была в активной политике, в том числе как депутат Сейма, занимала также должности министра благосостояния и министра здравоохранения.

В 2019 году Винькеле стала министром здравоохранения в правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), будучи представителем политического объединения АР!. На годы министерской деятельности Винькеле пришлась пандемия Covid-19.

В январе 2021 года премьер Кариньш выразил Винькеле и освободил ее от должности министра здравоохранения. Причина - премьер неоднократно высказывал недовольство работой Винькеле в связи с ограничением Covid-19 и отсутствием плана вакцинации.

В ноябре 2020 года ЕС, напомним, предложил странам-участницам приобрести централизованно вакцины против Covid-19, произведенные Pfizer/Biontech. Как говорится в заключении дисциплинарной коллегии Министерства здравоохранения, Латвия могла подать заявку на 841 342 дозы, но решила закупить только 97 500. Вместо 420 707 вакцин, доступных в следующем раунде, Латвия решила закупить 100 000. В результате темпы вакцинации против Covid-19 в Латвии были гораздо медленнее, чем в других странах ЕС.

Решение формировать портфель вакцин от Covid-19 опираясь на вакцины производства AstraZeneca и Johnson&Johnson было "моей стратегической, политической и человеческой ошибкой", говорила потом сама Илзе Винькеле.

Дело дошло до суда. Бывшего министра здравоохранения обвиняли в том, что она не обеспечила разработку стратегии вакцинации Covid-19 для ограничения распространения вируса в Латвии, которая включает в себя закупку вакцины, ее хранение, логистику, компетентность должностных лиц и медицинских ресурсов для обеспечения процесса вакцинации.

29 февраля этого года Рижский городской суд полностью оправдал бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле по уголовному делу о бездействии государственного должностного лица.

Винькеле не скрывала, что после потери должности пережила депрессию, была вынуждена обращаться к специалисту.

В ноябре 2021 года Винькеле стала членом правления Латвийского-Американского глазного центра.

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