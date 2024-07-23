Министерство иностранных дел (МИД) работает над возвращением мужчины и ребенка, которые незаконно проникли в Россию на сапборде, сообщает агентство LETA.

В минувшие выходные мужчина с ребенком незаконно пересекли реку Зилупе из Латвии в Россию на сапборде. Нарушители границы были задержаны в России, и Государственная пограничная охрана запросила у российской стороны официальную информацию о статусе этих лиц в стране.

В то же время возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы.

МИД подчеркивает, что министерство находится в тесном контакте с ответственными службами. Получено заявление от родственников. На основании его, а также информации от латвийских органов, министерство обратилось к российской стороне с просьбой предоставить точную информацию и предпринять необходимые шаги для возвращения граждан Латвии в Латвию.

В связи с защитой персональных данных МИД не может в настоящее время предоставить подробную информацию о фактах, указанных в заявлении.

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