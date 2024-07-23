Интерес к акциям Латвийской национальной авиакомпании airBaltic перед первичным публичным предложением акций (IPO) проявил некий стратегический инвестор, сказал на пресс-конференции после заседания правительства во вторник министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), не раскрыв имени инвестора, сообщает агентство LETA.

По словам Бришкенса, это хорошие новости, так как инвестор мог бы вовлечься в миноритарный пакет капитала airBaltic, а затем, соответственно, вместе мог бы выдвинуться на IPO.

Министр отметил, что в данном случае речь идет только о государственных долях капитала airBaltic, и что сейчас важно договориться о как можно более выгодных условиях для обеих сторон. "В нашем случае - для более выгодных Латвийской стороне условий", - сказал министр.

Бришкенс пояснил, что сейчас нельзя раскрыть конкретный объем акций, о котором ведутся переговоры, но идет речь о миноритарном пакете акций.

Говоря о публичном интересе Литвы и Эстонии к акциям airBaltic, министр отметил, что сейчас никаких двусторонних или трехсторонних переговоров с этими партнерами не ведется. "Во всяком случае, это IPO дает возможность любому инвестору, как публичному, так и частному, а также инвестиционным фондам и другим включиться в этот процесс и приобрести акции", - сказал министр.

Бришкенс подчеркнул, что интерес инвестора к airBaltic в какой-то мере подтверждает приверженность бизнес-плану airBaltic, с которым авиакомпания движется в дальнейшем развитии и IPO.

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