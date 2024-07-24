Во вторник, 23 июля, правительство утвердило подготовленные Министерством сообщения правила о привлечении в 2021-2027 года финансирования программы политики Когезии ЕС на развитие инфраструктуры Рижского транспорта - четвертую очередь Южного моста.

Четвертая очередь Южного моста включает в себя строительство участка Яня Чакстес гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална и участка Яня Чакстес гатве от Виенибас гатве до ул. Валдекю. Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") весной заявил, что предложения, поданные на конкурс строительства четвертой очереди Южного моста превышают запланированное финансирование ЕС, о котором была достигнута договоренность с Министерством сообщения - 70 млн евро. Тогда предполагалось, что недостающие средства следовало изыскать самому самоуправлению, скорее всего взяв заем.

Министерство сообщения указывает, что цель проекта правил - обеспечить строительство, реконструкцию и обновление транспортной инфраструктуры Риги, обеспечивая международное соединение и интеграцию в сеть TEN-T, устраняя разрывы в существующей сети магистральных улиц города и улучшая технические параметры транспортной инфраструктуры и безопасность дорожного движения.

Общий планируемый бюджет мероприятия составляет не менее 84,099 миллиона евро, включая финансирование из фонда Когезии в размере 71,484 миллиона евро и национальное софинансирование не менее 12,615 миллиона евро.

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