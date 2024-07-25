Интерес инвесторов к Латвийской национальной авиакомпании airBaltic подтверждает сильную рыночную позицию авиакомпании и подчеркивает потенциал для будущего роста, сказал агентству LETA представитель airBaltic Аугустс Зилбертс.
Он отметил, что сейчас, пока сделка не состоялась, предоставить дополнительную информацию о потенциальных инвесторах и предложении авиакомпания не может.
В свою очередь, комментируя первоначальное публичное предложение акций (IPO), Зилбертс отметил, что работа продолжается, и самое быстрое, когда IPO может состояться - вторая половина этого года.
Уже сообщалось, что интерес к акциям airBaltic проявил некий стратегический инвестор, имя которого еще не раскрывается.
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