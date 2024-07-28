Национальная служба здравоохранения (NVD) призывает жителей указать свое контактное лицо на портале э-здоровья www.eveseliba.gov.lv для того, чтобы в неотложных ситуациях медики имели доступ к данной информации. В случае, если контактное лицо уже указано NVD призывает убедиться, что данные по-прежнему актуальны.

NVD напоминает, что информация о контактном лице необходима в критических ситуациях, при несчастных случаях. Например, если человек госпитализирован после аварии, инфаркта или инсульта и находится без сознания или в очень тяжелом состоянии. Врачу также в этот момент сложно уточнить информацию, важную для своевременного и наиболее подходящего лечения пациента, например, о хронических заболеваниях, аллергенах и принимаемых медикаментов.

Указанную в системе э-здоровья информацию о контактном лице в случае необходимости использует Служба неотложной медицинской помощи (NMPD), которая создала специальный информационный телефон 67337750. Если позвонить на него, можно узнать, доставлен ли пострадавший в медучреждение и в какое именно.

Однако важно знать, что NMPD имеет право подтвердить факт госпитализации и указать больницу, в которую был доставлен пострадавший, только указанному в системе э-здоровья контактному лицу.

Это сделано для безопасности, чтобы избежать ситуаций, когда кто-то пытается получить такую информацию в нечестных целях или из любопытства. NVD подчеркивает, что информация о здоровье пациента очень чувствительная и охраняется законом. Невозможно узнать, кто звонит по телефону и хочет ли пациент, чтобы этот человек знал о нем какую-либо информацию, поэтому NMPD присоединяется к призыву NVD и призывает жителей указать данные о своем контактном лице в системе э-здоровья.

В качестве контактного лица можно указать супруга, партнера, родителей, детей или любое другое доверенное лицо. Авторизоваться на портале www.eveseliba.gov.lv можно с помощью мобильного приложения eParaksts mobile, eID-карты или мобильного приложения Smart-ID. Информацию о контактном лице нужно указать в разделе "Персональные данные" (Personas dati), а именно в подразделе "Контактные лица" (Kontaktpersonas). Если указанная информация уже неактуальна, ее можно изменить.

NVD отмечает, что пожилые люди и те, кто не пользуется интернетом, могут попросить своего семейного врача или другого медика с доступом к системе э-здоровья указать данные о контактном лице.

Более 176 000 человек уже зарегистрировали контактное лицо на портале э-здоровья. Некоторые люди выбрали только одно контактное лицо, другие - несколько. В 116 000 случаев жители не указали свое родство с контактным лицом. Однако в тех случаях, когда оно было указано, чаще всего контактным лицом является мать (для 21 696 человек), муж (для 16 207 человек), дочь (для 12 517 человек) или жена (для 12 083 человек).

Foto: Publicitātes foto

Консультацию о предоставлении информации о контактном лице можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей э-здоровья: жители могут позвонить по телефону 67803300, а медики - по телефону 67803301 (ежедневно с 8 до 20 часов).

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