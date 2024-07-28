Вечером в воскресенье в результате сильных ливней часть улиц и перекрестков в Елгаве была затоплена. Местное самоуправление прогнозирует, что из-за непогоды в понедельник в городе будут проблемы с движением. В Земгале к полуночи зафиксировано более 800 случаев отключения электричества.

По данным AS Sadales Tikls, больше всего случаев перебоев с электричеством - в окрестностях Добеле, Тукумса и Ауце. В целом к полуночи в Земгале зафиксировно более 800 аварий. В остальных регионах Латвии их было сравнительно немного.

Елгавская дума призвала жителей города по возможности оставаться дома или не пользоваться личным транспортом в первый день новой недели.

Несколько улиц и перекрестков были затоплены уже около 21 часа. Ливневая канализация не в состоянии отвести большое количество воды. К 21.30 воскресенья количество осадков, выпавших в Елгаве, составило 61,09 миллиметра на квадратный метр.

Jelgavā jau vairākas stundas stipri lija, bet šobrīd jau kādu laiku ļoti stiprs lietus ar brāzmainu vēju līdz 17 m/s. Ielas applūst arvien vairāk. https://t.co/J6XEtKIIts pic.twitter.com/Vfmaqksamy — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 28, 2024

По данным Latvijas valsts ceļi, на дорогах в Земгале и Курземе из-за упавших деревьев затруднено движение. Вечером в воскресенье было блокировано движение по шоссе Рига-Вентспилс в районе Кудра, а также на 6-м километре дороги Аннениеки-Яунпилс и в двух местах на шоссе Добеле-Бауска.

Согласно прогнозам, сильные дожди в Земгале и Риге будут продолжаться всю ночь и первую половину дня в понедельник. Предполагается, что в Риге может выпасть двухмесячная норма осадков, при этом ожидается сильная буря. Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и работать удаленно, а если это невозможно, рассчитывать на то, что в пути может потребоваться больше времени, чем обычно.

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