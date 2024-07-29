Во время бури, обрушившейся на Латвию вечером 28 июля и бушующей утром 29 июля, на большей территории страны повалены деревья, оборваны провода, затоплены улицы, поскольку дождевая канализация не справляется с таким мощным количеством осадков. Также наблюдаются проблемы с телекоммуникационной связью.

Что известно на 15 часов дня

В центральных районах Латвии выпал рекордный объем осадков.

Масштабная эвакуация жителей пока не потребовалась: подтоплены отдельные участки дорог, улиц, парков, а также первые этажи и подвалы.

Без электричества около 37 000 клиентов Sadales tīkls.

Спасатели получили около 600 вызовов.

Перекрыто или ограничено движение на нескольких шоссе. В частности, закрыта дорога Тушки — Калнциемс.

Нарушено движение поездов и самолетов. По-прежнему наблюдаются задержки прибывающих и вылетающих авиарейсов.

В Риге нарушено движение общественного транспорта.

Повреждена крыша Домского собора, Домская площадь временно закрыта для посетителей.

Из-за бури нарушена инфраструктура мобильных операторов, главным образом в Риге, Елгаве, Добеле и Тукумсе.

В Елгаве из затопленного дома эвакуировано семь человек.

Из-за сильного ветра нарушена работа такси.

Поступили сообщения о двух пострадавших.

Пострадавшие от бури самоуправления смогут получить помощь от государства.

В Рижском и Вентспилсском портах ограничено движение судов.

Закрыты два ботанических сада - в Риге и Саласпилсе. Также из-за бури закрыты Рижский зоопарки и Этнографический музей.

Фото и видео очевидцев.

Рижская дума рекомендует рижанам в понедельник оставаться дома.



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Водителям следует учитывать, что ответственным службам потребуется время, чтобы справиться с последствиями урагана и полностью восстановить движение. Поэтому, если сегодня необходимо отправиться в сторону Земгале или Рижский регион, на это следует выделить дополнительное время. Со всеми ограничениями движения из-за урагана можно ознакомиться здесь.

О поваленных деревьях, размытых дорогах и других повреждениях, нанесенных ураганом, следует сообщать по телефону 80005555.

Осадки и сила ветра

Как отмечают синоптики, к 05.00 рекордное количество осадков зафиксировано в Калнциемсе — 180 мм или 203% от июльской нормы и 26% от годовой нормы.

Это новый рекорд по выпавшим осадкам для Латвии. Последний такой был зафиксирован 9 июля 1973 года в Вентспилсе, когда за сутки выпало 160,2 мл осадков.

Также на утро 29 июля рекордное количество осадков выпало в Добеле — 106,4 мл, на третьем месте Рига и Мерсрагс — 86 мл.

Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Юрмале, в Добеле (25 м/сек), Даугавгриве (26 м/сек) и в центре Риги (27 м/сек).

Оставайтесь дома

Согласно прогнозам, сильные дожди в Земгале и Риге будут продолжаться всю первую половину дня в понедельник. Предполагается, что в Риге может выпасть двухмесячная норма осадков, при этом ожидается сильная буря.

Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и работать удаленно, а если это невозможно, рассчитывать на то, что в пути может потребоваться больше времени, чем обычно.

ГПСС сообщает, что опасность не миновала, красное предупреждение действует весь понедельник для центральной Латвии. Людей просят оставаться дома, работать удаленно, отложить походы в магазины и кафе, личные встречи.

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