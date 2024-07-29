Во время бури, обрушившейся на Латвию вечером 28 июля и бушующей утром 29 июля, на большей территории страны повалены деревья, оборваны провода, затоплены улицы, поскольку дождевая канализация не справляется с таким мощным количеством осадков. Также наблюдаются проблемы с телекоммуникационной связью.

Как сообщают очевидцы, к 06.00 деревья повалены и в Риге. В частности, одно дерево упало на проезжую часть на улице Бривибас, неподалеку от Этнографического музея, перегородив одну из трех полос в сторону центра. Еще одно дерево повалено на проезжую часть Таллинского шоссе в направлении Балтэзерса.

Нарушения в графике движения поездов

Из-за поврежденной линии электропередач прервано движение поездов на линии Олайне — Елгава и в Юрмальском направлении.

По данным предприятия Pasažieru vilciens, в Юрмальском направлении на 06.00 на поезде можно было доехать только из Риги до Засулаукса и обратно.

На 07.20 из-за упавшего дерева прервано движение поездов на участке Торнякалнс - Тукумс II.

На участке Олайне — Елгава с утра отменен поезд Рига — Елгава, выехавший из столицы в 04.50, а также поезд Елгава — Рига, выехавший из Елгавы в 04.46.

На участке между Тукумсом и Дубулты отменен поезд Кемери -Рига, выехавший из Кемери в 04.40, а также поезд Тукумс-Рига, который должен был выехать по расписанию в 04.48.

Назначен поезд Приедайне-Засулаукс в 07.33 со всеми остановками.

Что с движением в Риге

Из-за проливных дождей и сильного ветра затруднено движение в Риге. По данным Rīgas satiksme, к 07.00 из-за затопленных улиц и поваленных деревьев на многих маршрутах общественного транспорта внесены изменения, также наблюдаются и помехи в движении.

Утром 29 июля затруднено движение трамваев 5-го и 7-го маршрутов. Внесены изменения и в график 24-го автобуса, который из-за погодных условий курсирует только до Вецаки.

Pamatīgs vējš Vecāķu glābšanas stacijā, taču ūdens līmenis nav acīmredzami cēlies. pic.twitter.com/JziDZhYroU — Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) July 29, 2024

Ситуация на дорогах Латвии

По данным Latvijas Valsts ceļi, к 07.00 затруднено или закрыто движение на следующих участках дорог:

Рига — Лиепая — 27-й км возле Калька;

Рижская окружная дорога (Саласпилс — Бабите) — возле Кекавы;

Рига — Сигулда — граница Эстонии — возле Сигулды со стороны Аугшлигатне;

Пури — Ауце — Гривайши — в Бене;

Кандава — Салдус — возле Занте;

Рига — Эргли — возле Ропажи;

Елгава — Добеле — Аннениеки — возле Дорупе.

Водителям следует учитывать, что ответственным службам потребуется время, чтобы справиться с последствиями урагана и полностью восстановить движение. Поэтому, если сегодня необходимо отправиться в сторону Земгале или Рижский регион, на это следует выделить дополнительное время. Со всеми ограничениями движения из-за урагана можно ознакомиться здесь.

О поваленных деревьях, размытых дорогах и других повреждениях, нанесенных ураганом, следует сообщать по телефону 80005555.

Подача электричества

Также сообщается, что утром 29 июля подача электричества прервана 30 000 клиентам. Больше всего это затронуло жителей Тукумса, Елгавы, Добеле и окрестностей, а также Ропажского, Марупского и Олайнского краев.

Ночью без электричества оставались 2000 клиентов AS Sadales tīkls. Больше всего отключений зафиксировано в Елгаве, Добеле, Бауске, Тукумсе и окрестностях. Неплановые аварийные отключения электроэнергии также зафиксированы в Селии (80 случаев) и Видземе (20 хозяйств). Ситуация постоянно меняется.

Оперативные сотрудники Sadales tikls и дополнительно привлеченные силы работают над восстановлением электроснабжения. В компании предупредили, что в случае более обширных разрушений восстановление электроснабжения может занять больше времени, поскольку следует учитывать, что доступ к месту повреждения может быть затруднен из-за поваленных ураганом деревьев, а также затопленных дождем территорий.

Осадки и сила ветра

Как отмечают синоптики, к 05.00 рекордное количество осадков зафиксировано в Калнциемсе — 180 мм или 203% от июльской нормы и 26% от годовой нормы.

Это новый рекорд по выпавшим осадкам для Латвии. Последний такой был зафиксирован 9 июля 1973 года в Вентспилсе, когда за сутки выпало 160,2 мл осадков.

Также на утро 29 июля рекордное количество осадков выпало в Добеле — 106,4 мл, на третьем месте Рига и Мерсрагс — 86 мл.

Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Юрмале, в Добеле (25 м/сек), Даугавгриве (26 м/сек) и в центре Риги (27 м/сек).

Foto: DELFI

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, к 06.00 больше всего вызовов было получено из Юрмалы (160) и Земгале (100), а также Риги (100). Всего же с начала разгула стихии на пульт ГПСС поступило 400 вызовов о помощи.

Чаще всего спасателям приходится расчищать от поваленных деревьев и веток проезжие части дорог. Также отмечается, что пока не поступало вызовов на сорванные крыши и другие элементы конструкций зданий. Получено более 10 вызовов на поваленные на автомобили деревья.

К 07.00 информации о людях, пострадавших в результате урагана, не поступало.

К данному часу пока не потребовалась эвакуация жителей из-за подтопления территорий. Однако был получен вызов из Риги, с улицы Гану, где из подвального помещения пришлось эвакуировать трех человек. Откачивается вода и из подвала общественного здания на бульваре Калпака.

Авиасообщение

По данным международного аэропорта "Рига", к 06.30 задерживается прилет рейсов из Таллинна, Вильнюса, Хельсинки, Тбилиси и Пафоса.

Задерживаются рейсы Рига -Лондон, Рига-Брюссель, Рига-Амстердам, Рига-Пиза и Рига-Пафос.

Отменены рейсы из Вильнюса (10.00) и Хельсинки (09.55), а также рейс Рига - Вильнюс (07.35)

Рейс из Хельсинки в Ригу на 06.25 перенаправлен в другой аэропорт.

Оставайтесь дома

Согласно прогнозам, сильные дожди в Земгале и Риге будут продолжаться всю первую половину дня в понедельник. Предполагается, что в Риге может выпасть двухмесячная норма осадков, при этом ожидается сильная буря.

Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и работать удаленно, а если это невозможно, рассчитывать на то, что в пути может потребоваться больше времени, чем обычно.

ГПСС сообщает, что опасность не миновала, красное предупреждение действует весь понедельник для центральной Латвии. Людей просят оставаться дома, работать удаленно, отложить походы в магазины и кафе, личные встречи.

Информация обновляется.

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