Во время бури, обрушившейся на Латвию вечером 28 июля и бушующей утром 29 июля, на большей территории страны повалены деревья, оборваны провода, затоплены улицы, поскольку дождевая канализация не справляется с таким мощным количеством осадков. Также наблюдаются проблемы с телекоммуникационной связью.

Как сообщают очевидцы, к 06.00 деревья повалены и в Риге. В частности, одно дерево упало на проезжую часть на улице Бривибас, неподалеку от Этнографического музея, перегородив одну из трех полос в сторону центра.

Еще одно дерево повалено на проезжую часть Таллинского шоссе в направлении Балтэзерса.

Из-за поврежденной линии электропередач прервано движение поездов на линии Олайне — Елгава и в Юрмальском направлении.

По данным предприятия Pasažieru vilciens, в Юрмальском направлении на 06.00 на поезде можно доехать только из Риги до Засулаукса и обратно.

На участке Олайне — Елгава с утра отменен поезд Рига — Елгава, выехавший из столицы в 04.50, а также поезд Елгава — Рига, выехавший из Елгавы в 04.46.

На участке между Тукумсом и Дубулты отменен поезд Кемери -Рига, выехавший из Кемери в 04.40, а также поезд Тукумс-Рига, который должен был выехать по расписанию в 04.48.

Также сообщается, что утром 29 июля подача электричества прервана 30 000 клиентам. Больше всего это затронуло жителей Тукумса, Елгавы, Добеле и окрестностей, а также Ропажского, Марупского и Олайнского краев.

Ночью без электричества оставались 2000 клиентов AS Sadales tīkls. Больше всего отключений зафиксировано в Елгаве, Добеле, Бауске, Тукумсе и окрестностях. Неплановые аварийные отключения электроэнергии также зафиксированы в Селии (80 случаев) и Видземе (20 хозяйств). Ситуация постоянно меняется.

Оперативные сотрудники Sadales tikls и дополнительно привлеченные силы работают над восстановлением электроснабжения. В компании предупредили, что в случае более обширных разрушений восстановление электроснабжения может занять больше времени, поскольку следует учитывать, что доступ к месту повреждения может быть затруднен из-за поваленных ураганом деревьев, а также затопленных дождем территорий.

Как отмечают синоптики, к 05.00 рекордное количество осадков зафиксировано в Калнциемсе — 180 мм или 203% от июльской нормы и 26% от годовой нормы.

Это новый рекорд по выпавшим осадкам для Латвии. Последний такой был зафиксирован 9 июля 1973 года в Вентспилсе, когда за сутки выпало 160,2 мл осадков.

Также на утро 29 июля рекордное количество осадков выпало в Добеле — 106,4 мл, на третьем месте Рига и Мерсрагс — 86 мл.

Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Юрмале, в Добеле (25 м/сек), Даугавгриве (26 м/сек) и в центре Риги (27 м/сек).

По данным международного аэропорта "Рига", к 06.30 задерживается прилет рейсов из Таллинна, Скопье, Вильнюса, Хельсинки, Тампере и Тбилиси. Информации о задержке вылетов из Риги пока нет.

Согласно прогнозам, сильные дожди в Земгале и Риге будут продолжаться всю первую половину дня в понедельник. Предполагается, что в Риге может выпасть двухмесячная норма осадков, при этом ожидается сильная буря. Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и работать удаленно, а если это невозможно, рассчитывать на то, что в пути может потребоваться больше времени, чем обычно.

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