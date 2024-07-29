В Риге получено более 100 сообщений о разрушениях от шторма, жителей призывают сегодня оставаться дома и работать удаленно, сообщила агентству LETA Рижская дума. Родителей призывают не водить детей в детские сады, хотя самоуправление обещает обеспечить работу дошкольных учреждений. В Риге затоплены многие улицы - Твайка, Ганибу дамбис, Даудерсалас, Иерикю. Во многих дворах на машины повалились деревья и ветки. Стихия внесла серьезные изменения в маршруты общественного транспорта.

До утра около 100 заявок о различных повреждениях получила Государственная пожарно-спасательная служба. Рижское самоуправление на 6.00 получила 45 заявок - о сломанных деревьях, затопленных улицах и выбитых из-за наводнения крышках люков.

В двух местах затоплены квартиры, находящиеся в подвальным помещениях, жители эвакуированы, им предложено временное размещение.

Поступили сообщения о машинах, на которые упали деревья. В связи с повышением уровня воды в Даугаве пока не произошло широкомасштабных наводнений, и эвакуация жителей не потребовалась.

Из-за рекордного количества дождя в городе затоплены улицы в нескольких местах, например, Твайка, Даудерсалас, Иерикю, что затрудняет движение.

Как сообщают жители Вецмилгрависа, из-за сильного затопления на данный момент затруднено движение в сторону центра и из центра. На Саркандаугаве затоплены Ганибу дамбис, улицы Даудерсалас и Твайка, а также улица Букулту. На проспекте Виестура повалено дерево, мешающее движению транспорта.

В Даугавгриве и Болдерае поваленные ураганным ветром деревья разбили окна в жилых многоквартирных домах.

В Межциемсе сильный ветер повалил часть кирпичного забора в гаражном кооперативе. Закрыт для посещений Рижский зоопарк.

В Пурвциемсе, Плявниеки, Ильгюцимсе и Иманте деревья повалило на автомобили. В одном из многоквартирных домов Пурвциемса частично обрушился балкон.

Очевидцы сообщали, что на улице Ропажу в Риге дождем была сильно затоплена проезжая часть, а также трамвайные рельсы.

Родителей призывают не водить детей в детские сады, однако Рижское самоуправление обеспечит работу детских садов, если не будет значительных перебоев с водо- и электроснабжением.

Также муниципалитет призвал не выходить на работу школьников, которые работают летом в учреждениях и предприятиях Рижской думы.

С утра из-за сломанного дерева было прервано движение трамвая 5-го маршрута, связывающего Милгравис и Ильгюциемс через центр Риги. Сейчас трамвай курсирует по укороченному маршруту - от ул. Аусекля в Ильгюциемс и обратно ( то есть, не едет в Саркандаугаву и Милгравис).

2-й автобус (центр-Вецмилгравис) в обоих направлениях курсирует по маршруту 24-го автобуса (центр-Мангальсала) - по лице Пулквежа Бриежа, Сканстес, Дунтес и далее по маршруту (то есть, не едет по Ганибу дамбис).

Вновь остановлено движение 2-го трамвая!

11-й трамвай курсировал утром в обе стороны только по маршруту улица Аусекля-2-е Лесное кладбища, сейчас движение до Межапарка восстановлено.

1-й трамвай курсировал утром в обе стороны по маршруту Иманта-Рижская 45-я средняя школа-Иманта, не доезжая до Юглы. Недавно движение по маршруту Иманта-Югла возобновлено полностью.

Движение 7-х трамваев в сторону центра, остановленное из-за упавшего на рельсы дерева на улице Латгалес 97, восстановлено!

Восстановлено и движение автобусов и троллейбусов, оборудованных дизельными генераторами, по улице Деглава.

Движение транспорта через Бикерниекский лес, которое перекрывалось полностью, уже восстанавливалось, но сейчас закрыто повторно. 14-й и 18-й троллейбусы, оборудованные дизельными генераторами, а также 16-й автобус вновь курсируют по объездному пути - улице Лиелвардес.

Стояли троллейбусы 9-го, 12-го и 25-го маршрутов на улице Капселю, но сейчас движение восстановлено полностью.

В объезд едут 22-й автобус, 22-й троллейбус, 27-й троллейбус.

"Из-за погодных условий во многих местах города затоплены улицы, а также повалены деревья, что затрудняет движение. Поэтому просим учитывать, что в пути придется провести больше времени. На нескольких маршрутах изменения и перебои в движении! 29 июля в общественном транспорте Риги действуют "штормовые билеты" - водители могут пользоваться общественным транспортом в столице бесплатно! В настоящее время во многих местах Риги ведутся дорожные ремонтные работы, которые могут вызвать временные неудобства, так как для достижения пункта назначения потребуется больше времени", - сообщает Rīgas satiksme.

Муниципальное предприятие Rīgas meži призывает людей не посещать столичные сады, парки и леса. Особенно жителей призывают не посещать и не проходить через Большое кладбище и Межапарк, а также соблюдать запрещающие знаки, которые сейчас устанавливают сотрудники Rīgas meži.

"Ситуация в Риге контролируемая, однако дождь и ветер продолжаются, поэтому жителям следует соблюдать все меры предосторожности. Службы Рижского самоуправления готовы реагировать в кризисной ситуации и оказывать помощь нуждающимся," сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), который также является главой Комиссии по гражданской защите Рижского самоуправления.

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