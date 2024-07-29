Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

В Риге получено более 100 сообщений о разрушениях от шторма, жителей призывают сегодня оставаться дома и работать удаленно, сообщила агентству LETA Рижская дума. Родителей призывают не водить детей в детские сады, хотя самоуправление обещает обеспечить работу дошкольных учреждений. В Риге затоплены многие улицы - Твайка, Ганибу дамбис, Даудерсалас, Иерикю. Во многих дворах на машины повалились деревья и ветки. Стихия внесла серьезные изменения в маршруты общественного транспорта.

До утра около 100 заявок о различных повреждениях получила Государственная пожарно-спасательная служба. Рижское самоуправление на 6.00 получила 45 заявок - о сломанных деревьях, затопленных улицах и выбитых из-за наводнения крышках люков.

В двух местах затоплены квартиры, находящиеся в подвальным помещениях, жители эвакуированы, им предложено временное размещение.

Поступили сообщения о машинах, на которые упали деревья. В связи с повышением уровня воды в Даугаве пока не произошло широкомасштабных наводнений, и эвакуация жителей не потребовалась.

Из-за рекордного количества дождя в городе затоплены улицы в нескольких местах, например, Твайка, Даудерсалас, Иерикю, что затрудняет движение.

Как сообщают жители Вецмилгрависа, из-за сильного затопления на данный момент затруднено движение в сторону центра и из центра. На Саркандаугаве затоплены Ганибу дамбис, улицы Даудерсалас и Твайка, а также улица Букулту. На проспекте Виестура повалено дерево, мешающее движению транспорта.

В Даугавгриве и Болдерае поваленные ураганным ветром деревья разбили окна в жилых многоквартирных домах.

В Межциемсе сильный ветер повалил часть кирпичного забора в гаражном кооперативе. Закрыт для посещений Рижский зоопарк.

В Пурвциемсе, Плявниеки, Ильгюцимсе и Иманте деревья повалило на автомобили. В одном из многоквартирных домов Пурвциемса частично обрушился балкон.

Очевидцы сообщали, что на улице Ропажу в Риге дождем была сильно затоплена проезжая часть, а также трамвайные рельсы.

Родителей призывают не водить детей в детские сады, однако Рижское самоуправление обеспечит работу детских садов, если не будет значительных перебоев с водо- и электроснабжением.

Также муниципалитет призвал не выходить на работу школьников, которые работают летом в учреждениях и предприятиях Рижской думы.

С утра из-за сломанного дерева было прервано движение трамвая 5-го маршрута, связывающего Милгравис и Ильгюциемс через центр Риги. Сейчас трамвай курсирует по укороченному маршруту - от ул. Аусекля в Ильгюциемс и обратно ( то есть, не едет в Саркандаугаву и Милгравис).

2-й автобус (центр-Вецмилгравис) в обоих направлениях курсирует по маршруту 24-го автобуса (центр-Мангальсала) - по лице Пулквежа Бриежа, Сканстес, Дунтес и далее по маршруту (то есть, не едет по Ганибу дамбис).

Вновь остановлено движение 2-го трамвая!

11-й трамвай курсировал утром в обе стороны только по маршруту улица Аусекля-2-е Лесное кладбища, сейчас движение до Межапарка восстановлено.

1-й трамвай курсировал утром в обе стороны по маршруту Иманта-Рижская 45-я средняя школа-Иманта, не доезжая до Юглы. Недавно движение по маршруту Иманта-Югла возобновлено полностью.

Движение 7-х трамваев в сторону центра, остановленное из-за упавшего на рельсы дерева на улице Латгалес 97, восстановлено!

Восстановлено и движение автобусов и троллейбусов, оборудованных дизельными генераторами, по улице Деглава.

Движение транспорта через Бикерниекский лес, которое перекрывалось полностью, уже восстанавливалось, но сейчас закрыто повторно. 14-й и 18-й троллейбусы, оборудованные дизельными генераторами, а также 16-й автобус вновь курсируют по объездному пути - улице Лиелвардес.

Стояли троллейбусы 9-го, 12-го и 25-го маршрутов на улице Капселю, но сейчас движение восстановлено полностью.

В объезд едут 22-й автобус, 22-й троллейбус, 27-й троллейбус.

"Из-за погодных условий во многих местах города затоплены улицы, а также повалены деревья, что затрудняет движение. Поэтому просим учитывать, что в пути придется провести больше времени. На нескольких маршрутах изменения и перебои в движении! 29 июля в общественном транспорте Риги действуют "штормовые билеты" - водители могут пользоваться общественным транспортом в столице бесплатно! В настоящее время во многих местах Риги ведутся дорожные ремонтные работы, которые могут вызвать временные неудобства, так как для достижения пункта назначения потребуется больше времени", - сообщает Rīgas satiksme.

Муниципальное предприятие Rīgas meži призывает людей не посещать столичные сады, парки и леса. Особенно жителей призывают не посещать и не проходить через Большое кладбище и Межапарк, а также соблюдать запрещающие знаки, которые сейчас устанавливают сотрудники Rīgas meži.

"Ситуация в Риге контролируемая, однако дождь и ветер продолжаются, поэтому жителям следует соблюдать все меры предосторожности. Службы Рижского самоуправления готовы реагировать в кризисной ситуации и оказывать помощь нуждающимся," сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), который также является главой Комиссии по гражданской защите Рижского самоуправления.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit