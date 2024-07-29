В Риге получено более 100 сообщений о разрушениях от шторма, жителей призывают сегодня оставаться дома и работать удаленно, сообщила агентству LETA Рижская дума. Родителей призывают не водить детей в детские сады, хотя самоуправление обещает обеспечить работу дошкольных учреждений. В Риге затоплены многие улицы - Твайка, Ганибу дамбис, Даудерсалас, Иерикю. Во многих дворах на машины повалились деревья и ветки. Стихия внесла серьезные изменения в маршруты общественного транспорта.

До утра около 100 заявок о различных повреждениях получила Государственная пожарно-спасательная служба. Рижское самоуправление на 6.00 получила 45 заявок - о сломанных деревьях, затопленных улицах и выбитых из-за наводнения крышках люков.

В двух местах затоплены квартиры, находящиеся в подвальным помещениях, жители эвакуированы, им предложено временное размещение.

Поступили сообщения о машинах, на которые упали деревья. В связи с повышением уровня воды в Даугаве пока не произошло широкомасштабных наводнений, и эвакуация жителей не потребовалась.

Из-за рекордного количества дождя в городе затоплены улицы в нескольких местах, например, Твайка, Даудерсалас, Иерикю, что затрудняет движение.

Как сообщают жители Вецмилгрависа, из-за сильного затопления на данный момент затруднено движение в сторону центра и из центра. На Саркандаугаве затоплены Ганибу дамбис, улицы Даудерсалас и Твайка, а также улица Букулту. На проспекте Виестура повалено дерево, мешающее движению транспорта.

В Даугавгриве и Болдерае поваленные ураганным ветром деревья разбили окна в жилых многоквартирных домах.

В Межциемсе сильный ветер повалил часть кирпичного забора в гаражном кооперативе. Закрыт для посещений Рижский зоопарк.

В Пурвциемсе, Плявниеки, Ильгюцимсе и Иманте деревья повалило на автомобили.

Очевидцы сообщают, что на улице Ропажу в Риге дождем сильно затоплена проезжая часть, а также трамвайные рельсы.

Родителей призывают не водить детей в детские сады, однако Рижское самоуправление обеспечит работу детских садов, если не будет значительных перебоев с водо- и электроснабжением.

Также муниципалитет призвал не выходить на работу школьников, которые работают летом в учреждениях и предприятиях Рижской думы.

Из-за сломанного дерева движение трамвая 5-го маршрута, связывающего Милгравис и Ильгюциемс через центр Риги. 2-й автобус (центр-Вецмилгравис) в обоих направлениях курсирует по маршруту 24-го автобуса (центр-Мангальсала) - по лице Пулквежа Бриежа, Сканстес, Дунтес и далее по маршруту (то есть, не едет по Ганибу дамбис).

Rīgas satiksme информирует, что остановлено движение 9-го, 21-го, 31-го автобусов, 2-го и 10-го трамваев.

11-й трамвай курсирует в обе стороны только по маршруту улица Аусекля-2-е Лесное кладбища, трамвай не едет в Межапарк!

1-й трамвай курсирует в обе стороны по маршрут Иманта-Рижская 45-я средняя школа-Иманта, не доезжая до Юглы!

Движение 7-х трамваев приостановилось, поскольку на рельсы упало дерево на улице Латгалес 97.

"Из-за погодных условий во многих местах города затоплены улицы, а также повалены деревья, что затрудняет движение. Поэтому просим учитывать, что в пути придется провести больше времени. На нескольких маршрутах изменения и перебои в движении! 29 июля в общественном транспорте Риги действуют "штормовые билеты" - водители могут пользоваться общественным транспортом в столице бесплатно! В настоящее время во многих местах Риги ведутся дорожные ремонтные работы, которые могут вызвать временные неудобства, так как для достижения пункта назначения потребуется больше времени", - сообщает Rīgas satiksme.

Муниципальное предприятие Rīgas meži призывает людей не посещать столичные сады, парки и леса. Особенно жителей призывают не посещать и не проходить через Большое кладбище и Межапарк, а также соблюдать запрещающие знаки, которые сейчас устанавливают сотрудники Rīgas meži.

"Ситуация в Риге контролируемая, однако дождь и ветер продолжаются, поэтому жителям следует соблюдать все меры предосторожности. Службы Рижского самоуправления готовы реагировать в кризисной ситуации и оказывать помощь нуждающимся," сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), который также является главой Комиссии по гражданской защите Рижского самоуправления.

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