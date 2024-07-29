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Из-за разрушений, вызванных штормом, в понедельник, 29 июля, была нарушена инфраструктура мобильных операторов, главным образом в Риге, Елгаве, Добеле и Тукумсе, сообщили агентству LETA представители операторов мобильной связи.

Представители мобильного оператора SIA "Bite Latvija" сообщили агентству LETA, что зафиксированы нарушения в инфраструктуре мобильной сети и оптической сети государственного масштаба, в том числе в фиксированной сети у 80 зданий была повреждена инфраструктура, из которых 60 случаев связаны с потерей электричества, а 50 базовых станций в настоящее время работают от генераторов.

Нарушения в сети "Bite Latvija" главным образом зафиксированы в Риге, Елгаве и Добеле.

Обе технические команды "Bite Latvija" – мобильной и оптической сети – устраняют последствия экстремальных погодных условий и продолжают мониторинг ситуации, чтобы как можно быстрее восстановить связь для клиентов, отметили в компании.

В компании также подчеркнули, что массовые отключения электричества затрудняют работу сети, поэтому "Bite Latvija" призывает клиентов с пониманием относиться к тому, что устранение повреждений, вызванных погодными условиями, может занять больше времени, чем обычно.

Одновременно представители "Bite Latvija" отметили, что система мониторинга компании моментально идентифицирует повреждения, и клиентам не нужно связываться с компанией, чтобы сообщить о перебоях в услугах или их прекращении.

Между тем представители мобильного оператора SIA "Tele2" сообщили агентству LETA, что из-за сбоев в электроснабжении базовые станции мобильной связи больше всего пострадали в Земгале – в Елгавском, Добельском и Тукумском краях.

Технический отдел "Tele2" работает над тем, чтобы базовые станции, обслуживающие наибольшее количество клиентов, работали на дизельных генераторах до тех пор, пока AS "Sadales tīkls" не восстановит электроснабжение в данном населенном пункте, подчеркнули в компании.

В свою очередь представители SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) сообщили, что в настоящее время сеть LMT продолжает работать стабильно, но из-за перебоев в электроснабжении, вызванных штормом и дождем, в отдельных местах Земгале, Курземе и пригороде Риги может временно ухудшиться покрытие мобильной связи.

В компании отметили, что количество базовых станций имеет значение, поскольку при прекращении связи на одной станции, основную связь для клиентов обеспечивают соседние базовые станции. В настоящее время в сети LMT в одном районе не работает до пяти базовых станций, а общее количество работающих базовых станций LMT превышает 1600.

Представители LMT заявили, что компания инвестирует средства не только в расширение сети, но и в укрепление безопасности. Как только обнаруживаются нарушения в работе сети мобильной связи, принимаются меры по их устранению.

"Практически все базовые станции в сети LMT оборудованы аккумуляторами, которые в течение нескольких часов обеспечивают работу базовых станций даже в ситуациях, когда электроснабжение прервано, например, из-за сильного ветра," пояснили в компании.

Кроме того, на критических узлах сети на базовых станциях с высокой нагрузкой дополнительно установлены дизельные генераторы. Однако установить их везде невозможно, так как базовые станции расположены не только на башнях, но и на крышах различных зданий с ограниченной площадью и несущей способностью.

Помимо стационарных генераторов, LMT использует передвижные генераторы, которые обеспечивают электропитание базовых станций в случаях, когда действие аккумуляторов заканчивается и перебой в электроснабжении затягивается.

В то же время для обеспечения работы сети связи, независимо от различных дополнительных источников энергии, очень важно, чтобы "Sadales tīkls" и AS "Augstsprieguma tīkls" быстро реагировали и восстанавливали работу поврежденной электрической сети, поэтому LMT сотрудничает с обеими этими компаниями в устранении аварий на сети.

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