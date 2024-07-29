Из-за разрушений, вызванных бурей, к 10 часам утра в понедельник электроснабжение прервано у примерно 37 000 клиентов оператора распределительной сети АО "Sadales tīkls", сообщили агентству LETA в компании.

В компании отметили, что наиболее серьезные перебои наблюдаются в Елгавском, Тукумском, Олайнском и Добельском краях. Также увеличивается количество заявок от клиентов на устранение повреждений.

Повреждения электросети происходят не только в инфраструктуре "Sadales tīkls", но и на 110-киловольтных линиях электропередачи, управляемых АО "Augstsprieguma tīkls".

Во многих местах повреждения являются сложными: крупные деревья упали на провода, а местами ветер также выкорчевал столбы, отмечают в компании.

Оперативные сотрудники "Sadales tīkls" и привлеченные подрядчики продолжают работать над тем, чтобы восстановить подачу электричества как можно скорее. Над устранением повреждений в зонах, затронутых стихией, работают примерно 300 специалистов. Где это возможно, электроснабжение клиентов восстанавливается немедленно через связанные линии электропередачи — еще до устранения повреждений на месте.

В компании указывают, что в сложных ситуациях восстановление электроснабжения может занять больше времени. Доступ к повреждениям может быть затруднен упавшими на дороги деревьями и затопленными дождем территориями.

"Sadales tīkls" напоминает, что в экстремальных погодных условиях находиться на улице небезопасно, нельзя приближаться к линиям электропередачи, если на них застряли деревья, ветки или видны оборванные провода. Также не следует приближаться к затопленным трансформаторам или распределительным шкафам. О таких опасных ситуациях нужно сообщать в "Sadales tīkls".

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