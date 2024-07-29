Министерство умного администрирования и регионального развития (VARAM) находится в контакте с руководителями самоуправлений Риги, пригородов столицы, Юрмалы и Елгавы - именно эти регионы более всего пострадали от сильных дождей и урагана. Глава VARAM Инга Берзиня ("Новое Единство") выражает благодарность самоуправлениям и всем ответственным службам за активное участие в ликвидации последствий стихийного бедствия.

После оперативного устранения последствий повреждений VARAM призывает самоуправлениям вместе с жителями оценить убытки, причиненные стихией на их территориях. Жителей просят также делать фотографии мест повреждений, если это не угрожает их безопасности.

VARAM напоминает, что у самоуправлений есть возможность подать заявку на получение средств из государственной бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи". При запросе средств для пострадавшего объекта, который не застрахован, государство может предоставить 70 процентов от необходимого финансирования, если будет принято положительное решение, а оставшиеся 30 процентов должны быть погашены из средств самого самоуправления. Для застрахованных объектов муниципальный собственности софинансирование составит лишь 25 процентов от необходимых затрат, включая страховые взносы за текущий год. Если общие расходы превышают 2% от запланированных бюджетных расходов самоуправления на текущий год, Кабинет министров может принять решение о других условиях поддержки, включая другие объемы софинансирования со стороны самого

муниципалитета, также могут пересмотрены расходу на распилку и уборку деревьев.

Кроме того, самоуправление может запросить средства из программы "Средства на непредвиденные случаи" для компенсации расходов, связанных с выплатой пособий в кризисных ситуациях, определенных 35-й статьей Закона "О социальных услугах и социальной помощи", выплаченных владельцам жилых домов, владельцам квартир или их законным владельцам на восстановление жилого дома, чтобы ликвидировать последствия стихийного бедствия. Это делается согласно Закону "О помощи при решении жилищного вопроса".

В таких случаях самоуправление обеспечивает софинансирование не менее чем на 50%, но в случае больших стихийных бедствий, если размер причиненных убытков превышает 2% от запланированных бюджетных расходов муниципалитета на текущий год, Кабинет министров может принять решение о размере муниципального софинансирования не менее 10%.

У самоуправлений и ранее была возможность обращаться за поддержкой из государственного бюджета в кризисных или стихийных ситуациях. Например, в 2023 году VARAM выделило из госбюджета 10 160 260 евро на ликвидацию последствий стихийных бедствий и пожаров. В 2022 году было выделено 206 970 евро, а в 2021 году — 35 504 евро. В 2023 году большая часть финансирования, а именно 6 955 061 евро, была выделена на ликвидацию последствий урагана 7 августа. Финансирование было использовано для компенсации пособий на восстановление жилья, восстановления муниципальных инфраструктурных объектов, выплаты кризисных пособий, устранения опасных ситуаций с отходами.

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