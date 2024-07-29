С 19.00 воскресенья, 28 июля, и до полудня понедельника, 29 июля, Юрмальская муниципальная полиция Юрмалы зарегистрировала более 50 вызовов, связанных с различными повреждениями, вызванными природной стихией.

Вызовы в основном касались упавших на проезжую часть деревьев, повреждений инфраструктуры электроснабжения, а также повреждений муниципального и частного имущества.

Шторм нанес ущерб во многих районах Юрмалы, но больше всего повреждений зафиксировано в Каугури, Яункемери, Вайвари, Слока, Асари, Меллужи, Майори и Дзинтари. Самый серьезный урон нанесен Каугурскому парку: здесь ветер сломал и вырвал с корнем деревья.

В распоряжении Юрмальской муниципальной полиции нет информации о том, что кто-либо пострадал в результате стихии.

Сейчас в сотрудничестве с оперативными службами (Государственная пожарно-спасательная служба) удалось убрать упавшие деревья с проезжей части, а также принять меры по ограждению мест различных повреждений, освобождению застрявших автомобилей и выявлению затопленных мест.

Центры обслуживания посетителей администрации города Юрмалы также постоянно получают информацию о сломанных деревьях и крупных поломанных ветвях в общественных местах, затопленных улицах и тротуарах. Ситуация постоянно меняется, как и уровень воды. На данный момент не поступала информация о значительных повреждениях муниципальных зданий или инфраструктуры.

Сейчас все оперативные службы выполняют первоочередные неотложные работы. Сумма нанесенного стихией ущерба будет подсчитана после завершения работ.

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