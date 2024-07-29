Научный институт Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) в сотрудничестве с Латвийским университетом, Рижским роддомом и другими лечебными учреждениями Латвии начал исследование, в рамках которого планируется создать единый инструмент для своевременного выявления рисков послеродовой депрессии в Латвии, сообщил PSKUS агентству LETA.

Исследователи планируют адаптировать широко используемую в мире Эдинбургскую шкалу послеродовой депрессии и дополнить её социально-демографическими и специфическими вопросами о опыте и здоровье молодых матерей.

Исследование проведут в латвийских медицинских учреждениях второго, третьего, четвертого и пятого уровней. Всего в рамках исследования хотят опросить 400 молодых матерей. Полученные данные будут анонимизированы и проанализированы опытными эпидемиологами и специалистами по родам.

В результате надеются получить адаптированную для Латвии и валидированную Эдинбургскую анкету послеродовой депрессии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от 10% до 20% женщин во время беременности и после родов испытывают психические и поведенческие расстройства, среди которых наиболее часто наблюдается именно послеродовая депрессия, - рассказала ведущий эксперт исследования и специалист по родам PSKUS Зане Крастиня.

В Латвии с этим диагнозом в 2022 году к специалистам обратились всего 38 женщин, пояснила она.

Крастиня рассказала, что валидируемый сейчас инструмент поможет выявить возможные риски послеродовой депрессии у женщин уже в период беременности. "Важно, чтобы специалисты по родам, семейные врачи и другие коллеги могли своевременно предоставить психологическую или медицинскую помощь женщинам и молодым матерям, которым это необходимо", - подчеркнула Крастиня.

Риски и возможные последствия, связанные с послеродовой депрессией, могут включать повторяющиеся эпизоды депрессии на протяжении жизни, биполярные аффективные расстройства. А также повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение контакта между матерью и ребёнком, задержку физического развития и роста ребёнка, повышенный риск психических заболеваний у ребёнка, агрессивное и насильственное поведение у ребёнка, самоубийство женщины, синдром внезапной детской смерти и другие.

Исследование финансируется Латвийским научным советом в рамках государственной программы исследований "Общественное здоровье".

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