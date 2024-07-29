В то же время CSDD подчеркивает, что не будет предоставлять контактную информацию владельца номера, а также не предоставит и информацию о том, кто именно нашел номер. То есть, выразить благодарность тому, кто нашел номер, или напротив лично отдать номер тому, кто его потерял, будет нельзя.