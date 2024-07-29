Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) призывает всех, кто нашел номерные знаки, которые автомобили "потеряли" в непогоду, доставлять в любой центр обслуживания клиентов CSDD. Работники дирекции проинформируют о находке владельца номера.

В то же время CSDD подчеркивает, что не будет предоставлять контактную информацию владельца номера, а также не предоставит и информацию о том, кто именно нашел номер. То есть, выразить благодарность тому, кто нашел номер, или напротив лично отдать номер тому, кто его потерял, будет нельзя.

Сейчас в соцсетях пользователи активно публикуют объявления об утерянных номерах. Публикуемые в соцсетях фото в районных группах и группах автовладельцев показывают масштаб проблемы.

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